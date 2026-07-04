În Iran au început ceremoniile funerare de șase zile pentru ayatollahul Khamenei, la aproape patru luni de la moartea sa

Iranul organizează o procesiune funerară de șase zile pentru ayatollahul Ali Khamenei, liderul suprem care a condus Republica Islamică timp de patru decenii și care a fost ucis în prima zi a războiului dintre SUA, Israel și Iran, izbucnit în februarie.

Ceremonia care a început sâmbătă, 4 iulie, la aproape patru luni după uciderea lui Khamenei, se va încheia pe 9 iulie. Procesiunea va traversa orașe din Iran și Irak înainte de înmormântarea sa în Mashhad, cel mai sfânt oraș al Iranului.

Înmormântarea, care „va fi o demonstrație atent coregrafiată de doliu, continuitate și control al regimului”, a declarat pentru CNBC Sanam Vakil, directorul Programului Orientul Mijlociu și Africa de Nord de la Chatham House, a fost amânată cu câteva luni din cauza luptelor.

Mai mulți oficiali iranieni au fost văzuți sâmbătă aducându-i un ultim omagiu liderului asasinat, inclusiv președintele Masoud Pezeshkian, președintele Parlamentului, Mohammad Bagher Ghalibaf, și ministrul de externe Abbas Araghchi.

În imagini a apărut și premierul pakistanez, Shehbaz Sharif, spunând o rugăciune în fața sicriului lui Khamenei, alături de membri ai delegației sale.

Au fost prezente și delegații care reprezintă Hezbollah și Mișcarea Amal din Liban, precum și facțiunea de rezistență irakiană Kataib Hezbollah.

Este așteptată participarea a reprezentanților din peste 100 de țări, care au și început deja să sosească, inclusiv din Turcia, India, Rusia, China, Afganistan, Bangladesh, Irak, Arabia Saudită și Bosnia și Herțegovina.

„Ceremoniile vor continua sâmbătă și duminică, până când trupul ayotollahului va fi depus vineri în Marea Mosala. Luni se va porni procesiunea funerară prin Teheran. Alte ceremonii funerare sunt programate în orașul sfânt Qom, urmate de ceremonii la Bagdad, Karbala și Najaf, în Irak”, a relatat IRNA.

Funeraliile au fost concepute atât ca o procesiune națională, cât și religioasă, trecând prin unele dintre cele mai importante locuri ale islamului șiit din Iran și din Irakul vecin.

„Acesta este practic un eveniment politic portretizat ca unul religios. Este conceput pentru a proiecta legitimitate pe plan intern și descurajare în străinătate”, a declarat pentru CNBC Alex Vatanka, cercetător la Institutul Orientului Mijlociu.

Înmormântarea, care „va fi o demonstrație atent coregrafiată de doliu, continuitate și control al regimului”, a declarat pentru CNBC Sanam Vakil, directorul Programului Orientul Mijlociu și Africa de Nord de la Chatham House, a fost amânată cu câteva luni din cauza luptelor.

Se așteaptă ca evenimentul să atragă zeci de milioane de persoane îndoliate și „ar putea dezvălui tensiuni ascunse”, a adăugat Vakil.

Se așteaptă ca Republica Islamică să ia măsuri de securitate fără precedent, asigurate de Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice, în timp ce forța paramilitară Basij va coordona logistica, cazarea și gestionarea mulțimilor în diferite orașe.

Locul de veci al lui Khamenei este în orașul sfânt natal al său, Mashhad, care are o semnificație religioasă profundă pentru islamul șiit și unde este înmormântat și tatăl său, fostul ayatollah.

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