În ciuda tarifelor majorate, inflația în iulie a crescut în SUA doar marginal – Fed este așteptată să înceapă tăierile de dobânzi în septembrie

Prețurile de consum din SUA au crescut moderat în iulie, deși unele bunuri precum mobila și îmbrăcămintea s-au scumpit mai mult din cauza tarifelor vamale și probabil că au dus inflația de bază cel mai înalt nivel din ultimele 6 luni.

Raportul privind Indicele Prețurilor de consum al Biroului de Statistică a Muncii (BLS) al Departamentului Muncii va fi publicat marți pe fondul preocupărilor crescânde cu privire la calitatea rapoartelor privind inflația și ocuparea forței de muncă, în urma reducerilor bugetare și de personal care au dus la suspendarea colectării datelor pentru porțiuni din coșul IPC în unele zone din țară.

IPC a crescut cu 0,2% luna trecută, arată un sondaj Reuters efectuat în rândul economiștilor. Încetinirea anticipată de la o creștere de 0,3% în iunie ar reflecta o ușoară scădere a prețurilor la benzină, care ar compensa parțial creșterea prețurilor la alimente.

Doar o treime din tarifele crescute a fost transferată consumatorilor

Economiștii spun că deficitul de forță de muncă la ferme, deoarece administrația Trump îi deportează pe imigranții ilegali, și tarifele vamale au dus la creșterea prețurilor la alimente.

În termeni anuali, IPC va crește în iulie cu 2,8%, după ce în iunie a avansat cu 2,7%.

Excluzând componentele volatile ale alimentelor și energiei, se estimează că IPC a crescut cu 0,3%, ceea ce ar reprezenta cea mai mare creștere din ianuarie, după ce a crescut cu 0,2% în iunie. Rata inflației de bază a fost probabil impulsionată de prețurile mai mari la bunurile sensibile la tarifele vamale, inclusiv piesele pentru autovehicule și jucăriile.

Acumularea de stocuri de către companii înainte de intrarea în vigoare a tarifelor majorate a ponderat presiunea inflaționistă. Însă reducerea cererii a limitat creșterile de prețuri la servicii precum transportul aerian, HoReCa, împiedicând o creștere generalizată a inflației.

Scăderi ale dobânzilor începând din septembrie

În cele 12 luni până în iulie, se anticipează că IPC-ul de bază va crește cu 3,0%, după ce a crescut cu 2,9% în iunie.

Rata inflației de bază în iulie, comparativ cu iulie 2024 este prognozată la 3%, după ce a fost 2,9% în iunie. „Este încă prematur pentru a vedea integral impactul tarifelor, dar pe baza datelor IPC din iunie, consumatorii absorb aproximativ o treime din creșterea tarifată, conform datelor IPC din iunie”, a declarat Jason Pride, șeful departamentului de de strategie și cercetare la fondul de investiții Glenmede. „Pe măsură ce stocurile existente se epuizează, companiile vor începe să transfere mai mult din costuri către consumatorii finali”.

Rezerva Federală care are ca țintă pentru rata inflației 2%, probabil că va începe reducerile de dobânzi, aflate în prezent în intervalul 4,25 – 4,50%, din luna septembrie, în conformitate cu așteptările din piață.

Invocând necesitatea „alinierii volumului de muncă al colectării datelor cu resursele disponibile”, BLS a redus numărul localităților din care colectează datele cu circa 15% în medie.

Economiștii au declarat că, deși aceste măsuri adoptate de BLS nu vor introduce o eroare în datele IPC, volatilitatea lor a fost un motiv de îngrijorare.

„Aceasta crește spațiul pentru variații subtile în metodologie pentru a crea o diferență persistentă între prețurile reale și cele estimate. Nu avem dovezi că acest lucru se întâmplă acum, dar investitorii au dreptate să aibă îngrijorări.”

