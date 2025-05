În ce să investești 5000 euro. Ghid cu exemple de câștiguri

Dacă ai reușit să economisești câteva mii de euro și te întrebi ce ai putea face cu această sumă pentru a obține un câștig, îți recomandăm să citești acest articol în care detaliem în ce să investești 5000 euro.

Depozitele bancare, titlurile de stat, obligațiunile corporative, obligațiunile municipale sau ETF-urile sunt câteva dintre cele mai simple opțiuni pe care le au la dispoziție investitorii de retail.

Ce dobânzi oferă băncile pentru depozitele în euro

De exemplu, o bancă din România oferă o dobândă de 1,50% pe an pentru depozitele în euro, dacă dobânda este încasată la scadență, și de 1,15% pe an dacă este încasată lunar. Un calcul simplu ne arată că, pentru un depozit de 5.000 de euro, dobânda obținută este de 75 de euro în prima variantă, și de 57,5 euro în cel de-al doilea caz.

O altă bancă oferă o dobândă de 2,35% pe an pentru depozitele în euro deschise la ghișeu, și de 2,40% pe an pentru depozitele în euro deschise online. Prin urmare, pentru un depozit de 5.000 de euro deschis la această bancă, un investitor ar obține o dobândă de 117,5 euro într-un an în cazul unui depozit făcut la ghișeu, respectiv 120 de euro pentru un depozit deschis online.

În ce să investești 5000 euro – titluri de stat Fidelis

O altă opțiune pentru românii care vor să investească o sumă în euro sunt titlurile de stat Fidelis denominate în euro. Valoarea nominală a unui titlu de stat Fidelis denominat în euro este de 100 de euro, ceea ce înseamnă că din 5.000 de euro un investitor va putea achiziționa 50 de titluri de stat.

La cea mai recentă emisiune de titluri de stat Fidelis (mai 2025), Ministerul Finanțelor a emis titluri de stat denominate în euro cu o rată a dobânzii de 3,85% pe an, cu scadență la 2 ani (în 2027). Prin urmare, cu 5.000 de euro un investitor poate să cumpere 50 de titluri de stat, pentru care va primi anual, timp de 2 ani, o dobândă de 3,85%. Astfel, investitorul va primi o dobândă (numită cupon) de 192,5 euro pe an. În total, va obține un câștig de 385 de euro (în cei 2 ani).

O altă emisiune de titluri de stat Fidelis de 100 de euro, tot din mai 2025, a fost cea a titlurilor cu maturitate la 7 ani, a căror scadență este în 2032. Pentru aceste titluri de stat, Ministerul Finanțelor a oferit o dobândă și mai mare, de 6,25% pe an. Așadar, un investitor care cumpără 50 de astfel de titluri de stat va obține, anual, un cupon de 312,5 euro pe an. În 7 ani, câștigul său va fi de 2.187,5 euro.

În ce să investești 5000 euro – obligațiuni municipale

Deși titlurile de stat reprezintă cel mai cunoscut tip de obligațiuni în rândul publicului larg, în România nu doar Ministerul Finanțelor emite obligațiuni. Investitorii pot cumpăra și obligațiuni municipale (emise de autorități locale precum primării, consilii județene etc) sau obligațiuni corporative (emise de companii).

Spre exemplu, municipiul Reșița a emis în anul 2023 obligațiuni municipale cu valoarea nominală de 100 de euro, cu maturitate în 2033 și cupon variabil, egal cu EURIBOR6M+3,5%. În momentul lansării emisiunii, rata cuponului era de 7,562%, ulterior a ajuns la 7,284%, iar în prezent este de 6,27. Orientativ, la o rată a cuponului de circa 7%, un investitor care a investit 5.000 de euro ar obține un câștig de 350 de euro pe an, iar la un cupon de 6% ar obține un profit de 300 de euro.

În ce să investești 5000 euro – obligațiuni corporative

După cum arătam mai sus, o altă posibilitate constă în investirea sumei de 5.000 de euro în obligațiuni emise de diverse firme și companii din România. În acest moment, pe Bursa de Valori București se tranzacționează obligațiuni corporative emise de diverse bănci, dar și de diferite firme.

Spre exemplu, o firmă de IT a lansat o emisiune de obligațiuni denominate în euro, cu valoarea nominală de 100 de euro și maturitate în 2026, cu o dobândă fixă de 9% pe an. Astfel, un investitor care ar cumpăra 50 de obligațiuni corporative, ar obține într-un an un profit de 450 de euro.

Un alt exemplu este cel al unei bănci care a lansat obligațiuni corporative cu valoarea nominală de 500 de euro/obligațiune și cu scadență în 2027, cu o dobândă fixă de 6,5% pe an. Prin urmare, un investitor care ar investi 5.000 de euro, cumpărând 10 obligațiuni, ar obține un câștig de 325 de euro într-un an.

În ce să investești 5000 euro – ETF-uri

O altă opțiune pentru investitori sunt ETF-urile. Acestea sunt fonduri tranzacționate la bursă („exchange-traded fund”) care le permit investitorilor să își diversifice investiția. De exemplu, cu 5.000 de euro, un investitor nu poate cumpăra foarte multe acțiuni emise de marile companii din SUA. La data de 7 mai, o acțiune de tip clasa A emisă de Berkshire Hathaway (holding-ul deținut de celebrul investitor Warren Buffet) se tranzacționa la prețul de circa 770 de dolari. În plus, investind toți banii într-o singură companie, riscul de a pierde o parte din ei în cazul unei scăderi a prețului este mai mare.

În cazul ETF-urilor însă, în loc ca investitorul să achiziționeze acțiuni individuale la câteva companii, el cumpără unități de fond emise de un ETF, investind practic în toate companiile ce alcătuiesc coșul indicelui bursier. În acest fel investitorul achiziționează un grup diversificat de active, fără să achiziționeze acțiuni în mod individual. Emitentul ETF-ului (de regulă, o societate de investiții) este cel care deține activele de bază, creează un fond care urmărește cel mai adesea performanța unui indice bursier, iar apoi listează fondul pe piață.

ETF-uri – exemple de randamente

Astfel, investitorii pot cumpăra unități de fond și pot investi indirect în mai multe companii (de pildă, în toate cele 500 de companii ce alcătuiesc indicele S&P 500), la un cost mai redus decât dacă ar fi cumpărat acțiuni la fiecare dintre ele (în cazul indicelui S&P 500, la fiecare dintre cele 500 de mari companii din SUA).

Pe piață există numeroase ETF-uri, cu acumulare sau cu dividende, și care au diverse randamente. De exemplu, ETF-ul Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist are în prezent un randament anual de circa 14% (inclusiv dividende), potrivit justetf.com. Un calcul simplu ne arată că, în cazul în care o persoană ar investi 5.000 de euro în acest ETF, câștigul său într-un an ar fi de 700 de euro.

