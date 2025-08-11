În ce poți să investești. 4 variante și randamentele lor

Dacă ai reușit să economisești o sumă relativ importantă de bani și te întrebi în ce e bine să investești, în acest articol vei găsi o serie de sfaturi care te pot ghida, mai ales dacă ești începător pe piața financiară.

Idei de investiții

Răspunsul la întrebarea „în ce e bine să investești” depinde de o serie de variabile, dintre care cele mai importante sunt scopul pentru care investești, durata investiției, randamentul acesteia și propria toleranță la risc. Odată ce ți-ai setat un obiectiv și îți sunt clare răspunsurile la întrebările de mai sus, poți începe să investești.

În ce e bine să investești – depozite bancare

Depozite bancare la termen cu randament bun. Dacă nu ai o toleranță la risc foarte ridicată, atunci poți opta să îți plasezi banii într-un depozit bancar. Chiar dacă depozitele bancare nu sunt neapărat investiții, totuși ele îți vor aduce un câștig sigur. Așadar, dacă scopul tău nu este neapărat să îți înmulțești capitalul, ci să obții un flux constant de venituri, te poți orienta spre această metodă de economisire care îți aduce și un mic profit.

Important este să analizezi piața și să vezi ce dobânzi oferă băncile pentru depozitele încheiate pe perioade mai lungi de timp, ca de exemplu 1-2 ani. La ora actuală, unde dintre cele mai bune dobânzi oferite de bănci pentru depozitele la termen de 1 an sunt de circa 6,5%-6,75% pe an. Așadar, dacă ai de exemplu 50.000 de lei pe care îi pui într-un depozit la termen de 1 an cu dobândă de 6,5% pe an, vei obține un câștig de 3.250 de lei, din care va trebui să plătești către stat un impozit de 65 de lei și vei rămâne cu 2.925 de lei.

În ce e bine să investești – titluri de stat

Titlurile de stat reprezintă o altă posibilitate de investiție care nu presupune riscuri foarte mari. Un prim avantaj al titlurilor de stat față de depozitele bancare constă în dobânda mai mare oferită de stat comparativ cu cea oferită de instituțiile de credit. Un al doilea beneficiu e reprezentat de faptul că statul nu impozitează cu 10% câștigurile obținute din investițiile în titluri de stat.

De exemplu, Ministerul Finanțelor a lansat în luna august 2025 o emisiune de titluri de stat Fidelis cu maturitate la 6 ani, cu dobândă anuală de 7,9%. Un calcul simplu arată că, pentru suma de 50.000 de lei, un investitor va obține într-un an un câștig de 3.950 de lei. Suma este finală deoarece câștigurile obținute din titluri de stat sunt scutite de plata impozitului de 10%.

În ce e bine să investești – fonduri mutuale

Fondurile mutuale (de investiții) reprezintă o soluție pentru investitorii care sunt dispuși să își asume riscuri mai mari, însă nu au neapărat timp să se ocupe personal de selectarea individuală a companiilor în care să investească.

Apelând la un fond mutual, administratorul fondului va fi cel care se va ocupa de realizarea unor plasamente care să aducă un randament cât mai bun pentru investitori. După cum arată publicația nerdwallet.com, prin distribuirea banilor în mai multe investiții, fondurile mutuale le oferă investitorilor o modalitate ieftină de diversificare, protejându-i împotriva pierderilor generate de o anumită investiție (într-o anumită companie).

Foto: Pexels / pixabay.com

Ce randamente au fondurile mutuale

Revenind la întrebarea inițială referitoare la în ce e bine să investești, este important de menționat că fondurile de investiții sunt potrivite pentru persoanele care economisesc pentru pensie sau pentru un alt obiectiv pe termen lung. Fondurile mutuale sunt o modalitate convenabilă de a obține expunere la randamentele superioare față de investițiile de pe piața bursieră, fără a fi nevoie să achiziționezi și să gestionezi un portofoliu de acțiuni individuale.

Potrivit specialiștilor, fondurile mutuale de acțiuni oferă adesea randamente anuale de 9-12% pe termen lung. De pildă, pentru suma de 50.000 de lei, un fond mutual ar putea oferi un randament de 10% pe an, ceea ce înseamnă un câștig impozabil de 5.000 de lei pe an.

În ce e bine să investești – ETF-uri

ETF-urile sunt similare fondurilor mutuale, doar că ele sunt fonduri de investiții care pot fi tranzacționate la bursă (dreptul de proprietate asupra ETF-ului este împărțit în acțiuni/unități de fond deținute de investitori, iar acestea care se pot vinde/cumpăra în mod liber la bursă).

Așa cum se întâmplă și în cazul fondurilor mutuale, administratorii ETF-urilor investesc în active precum depozite valutare, acțiuni, titluri de stat, obligațiuni corporative (emise de companii), obligațiuni municipale (emise de autoritățile locale), instrumente financiare derivate, imobiliare, metale prețioase (aur, argint, platină) etc.

Multe ETF-uri urmăresc diverși indici bursieri, ca de exemplu S&P 500 din SUA. Acest fapt înseamnă că, prin investițiile realizate, administratorul ETF-ului respectiv încearcă să reproducă structura indicelui bursier respectiv într-un mod cât mai exact.

ETF-uri cu acumulare vs ETF-uri cu dividende

În contextul discuției despre în ce e bine să investești trebuie să menționăm că există ETF-uri cu acumulare și ETF-uri cu dividende. În funcție de scopul pe care și-l propune, investitorul poate alege să cumpere acțiuni la ETF-uri cu acumulare sau la cele care oferă dividende. De pildă, dacă scopul său este să strângă o sumă cât mai mare de bani pe care să o folosească pentru a-și deschide o afacere peste 5 ani, atunci este indicat să cumpere acțiuni la ETF-uri cu acumulare deoarece administratorii unui astfel de fond vor reinvesti toate câștigurile în fondul respectiv. În acest fel, peste 5 ani câștigul investitorului va fi unul mai mare decât dacă ar fi primit dividende anuale.

În schimb, dacă obiectivul său este să obțină un venit pasiv și constant care să îi suplimenteze veniturile lunare fără prea mult efort, atunci este mai potrivit ca persoana în cauză să investească în ETF-uri care oferă dividende.

Potrivit curvo.eu, ETF-ul S&P 500 a avut cel mai bun randament, în ultimii 30 de ani acesta având un randament mediu anual de 11%, piața bursieră americană depășind restul lumii în ultimele decenii.

În cazul exemplului unei investiții de 50.000 de lei, un randament anual de 11% înseamnă un câștig impozabil de 5.500 de lei într-un an.

Foto: nattanan23 / Pexels / pixabay.com

