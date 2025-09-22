Vicepreședinte ANCOM: În 2028, lumea va fi de nerecunoscut, AI va schimba tot ce știm

Inteligența artificială (AI) va aduce o schimbare fundamentală a societății și în doar trei ani de acum încolo, în 2028, lumea va arăta complet diferit, a declarat Pavel Popescu, vicepreședinte al ANCOM, care a recomandat ca toți copiii să învețe să programeze de la cinci ani.

”Totul se va schimba în ceea ce privește infrastructura digitală. Cred că este un avantaj, deoarece, în timp ce în Europa, inclusiv în România, încă ne luptăm să construim infrastructura digitală, cred că aceasta va fi afectată foarte mult de AI. Cred cu adevărat că, până la 17 septembrie 2029, de exemplu, sau 2028, peste trei ani, nu vom mai recunoaște deloc lumea. Vom fi șocați de ceea ce va face AI acestei infrastructuri. Așadar, cred că trebuie să ne adaptăm la asta și cred că trebuie să ne educăm. Cred că fiecare copil de cinci ani de astăzi ar trebui să stea în fața unui computer și să înceapă să programeze. Știu că sunt oameni care consideră că acest lucru este exagerat, dar când vă veți confrunta cu ceea ce ne vom confrunta noi în septembrie 2028, peste trei ani, nu vom mai putea defini aceste sisteme. Așadar, prefer să vă spun ce cred că va urma, în loc să vă dau un răspuns banal și să vă spun ce ar trebui să facem, pentru că nu știu ce vom face peste trei ani. Știu doar că trebuie să ne educăm”, a spus Pavel Popescu, citat de Economica.

Inteligența artificială evoluează de la o oră la alta, iar lumea trebuie să se pregătească pentru schimbarea care va urma. Vicepreședintele ANCOM a îndemnat și a făcut un apel la educație în domeniul AI pentru a face față ”acestei situații”.

”Este incredibil procesul și evoluția de la o zi la alta, chiar de la o oră la alta, în lumea AI. Iar inteligența artificială este probabil singurul lucru care, mai presus de orice altceva am discutat astăzi, va schimba complet modul în care făceam lucrurile înainte, în orice domeniu, cu foarte puține excepții. Deci, cred că trebuie să ne pregătim pentru asta, și fac un apel în acest sens. Mergeți și educați-vă. Educați-vă în domeniul AI, pentru că peste trei ani, lumea va arăta complet diferit. Și trebuie să facem față acestei situații. Pentru a încheia într-o notă pozitivă, cred că cei care vor fi capabili să stăpânească noua tehnologie vor avea un succes extraordinar. Și văd, de asemenea, impactul pozitiv pe care AI îl are și îl va avea. Dar trebuie să ne pregătim pentru asta. Restul va fi doar istorie”, a conchis oficialul ANCOM.

****