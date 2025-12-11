Premierul: Nu mai e nevoie să majorăm taxe şi impozite, trebuie doar o disciplină bugetară strictă; O decizie privind IMCA, în două săptămâni

În 2026 nu vor mai fi necesare majorări de taxe şi impozite, ci doar trebuie păstrată disciplina bugetară şi continuată reducerea cheltuielilor acolo unde este posibil, a declarat miercuri premierul Ilie Bolojan. Acesta a mai anunțat că până la Crăciun se va lua și o decizie privind eventualitatea reducerii Impozitului Minim pe Cifra de Afaceri (IMCA) sau chiar eliminarea acesteia.

”Nu mai e nevoie să majorăm taxe şi impozite. Ceea ce trebuie să facem anul viitor, în aşa fel încât să fie ultimul an de consolidare fiscală, după care, pe fondul reducerii inflaţiei, să reluăm o creştere sănătoasă, pe baze economice, care se fundamentează pe producţie, pe investiţii, este să ne încasăm taxele care au fost stabilite, în aşa fel încât să combatem evaziunea fiscală şi cei care fac afaceri să-şi achite taxele către bugetul de stat, să atragem banii europeni, să finanţăm investiţiile (…) să ne menţinem o disciplină bugetară cât se poate de strictă şi să ne reducem cheltuielile unde putem să le reducem, în baza unei analize”, a declarat Ilie Bolojan, miercuri seară, la B1TV.

Cum poate fi redus deficitul bugetar, după măsurile de corecție luate anul acesta:

”Lucrând deci la măsuri care să susţină economia, mai ales pe componenta de investiţii, eliminând risipa, încasându-ne taxele, putem să reducem deficitul. Miza principală pentru noi e să ne împrumutăm la dobânzi mult mai mici. Nu vom putea să evităm împrumuturile, că deficitele sunt atât de mari că nu poţi să corectezi acumulări negative de ani de zile într-un an, doi”, a mai declarat premierul Ilie Bolojan.

Declarația a fost făcută la câteva ore după respingerea de către CCR a obiecției neconstituţionalitate a Legii care stabileşte măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice şi modifică şi completează acte normative, obiecţie formulată de senatori ai Grupului parlamentar al Alianţei pentru Unirea Românilor.

Legea vizează majorarea unor taxe şi impozite pe locuinţe, terenuri, maşini şi dividende, precum şi a unor tarife pentru colete, măriri pe care Guvernul spera să le aplice de la începutul anului viitor.

IMCA “frânează și penalizează” investițiile, în 2 săptămâni se va lua o decizie

Tot miercuri seara, premierul Ilie Bolojan a declarat, la podcastul Friendly Fire, că își dorește reducerea sau anularea impozitului pe cifra de afaceri:

“Ceea ce îmi doresc pentru anul viitor legat de stimularea fiscală este să reducem sau să anulăm impozitul pe cifra de afacerii care este de natură a frâna investițiile și de a le penaliza/ Iar marile companii, investitorii străini dar și români, cei care au cifre de afaceri mari dar au marjă de profitabilitate scăzută, ne-au reclamat această situație”, a spus prim-ministrul.

Efectele negative ale introducerii acestui impozit se văd și din “dinamica investițiilor străine, care este pe un trend negativ în ultimii doi ani”, a argumentat Bolojan.

“Sper că până la Crăciun, deci în următoarele două săptămâni, luăm o decizie în acest sens și cel puțin eu susțin adoptarea acestei măsuri”, a mai spus Ilie Bolojan.

****