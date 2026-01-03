Impuls pentru acordul UE-Mercosur: Noile tarife chineze la carnea de vită cresc presiunea asupra producătorilor sud-americani de a-și diversifica piețele de export

Decizia Chinei de a impune noi tarife la importurile de carne de vită din partea partenerilor-cheie, precum Brazilia, Argentina și Uruguay, crește presiunea asupra exportatorilor sud-americani și dă un nou impuls mult așteptatului acord comercial UE-Mercosur, potrivit Euractiv.

Începând cu 1 ianuarie, Beijingul aplică tarife suplimentare de 55% pentru importurile de carne de vită care depășesc o cotă fixă pentru principalii exportatori, inclusiv Statele Unite, Australia, Brazilia, Argentina și Uruguay, a anunțat miercuri Ministerul Comerțului chinez. Tarifele vor fi în vigoare timp de trei ani.

Pentru 2026, China a stabilit cota totală de import de carne de vită la 2,7 milioane de tone metrice, aproximativ egală cu importurile țării din 2024. Măsura are ca scop protejarea industriei interne de carne de vită, care a fost pusă sub presiune în ultimii ani pe fondul creșterii importurilor.

China, principala destinație pentru carnea de vită braziliană

În 2024, Brazilia a exportat către China peste 1 milion de tone de carne de vită – cu 12,7% mai mult decât în anul precedent. Exporturile din 2025 sunt estimate să atingă un record de 1,6 milioane de tone. Argentina și Uruguay sunt, de asemenea, furnizori importanți, exportând câte 600.000 de tone, respectiv 200.000 de tone de carne de vită.

Țările exportatoare încearcă să minimizeze impactul imediat. Deși China este principala destinație pentru carnea de vită braziliană, impactul tarifelor ar trebui să fie limitat, a declarat pentru CNN Luis Rua, Secretar pentru Comerț și Relații Internaționale din cadrul Ministerului Agriculturii din Brazilia. El a precizat că Brazilia poate menține volumele de export fără a depăși cota stabilită.

Totuși, noile restricții adaugă presiune strategică asupra producătorilor sud-americani de a-și diversifica piețele de export și întăresc argumentul pentru apropierea relațiilor cu UE.

În acest context, măsura Chinei sporește impulsul pentru acordul comercial UE-Mercosur, care a întâmpinat ani de întârzieri politice și pe care președintele brazilian Lula da Silva a dorit în mod special să-l vadă semnat până la sfârșitul lui 2025.

Semnarea acordului comercial de referință a fost amânată până pe 12 ianuarie, iar presiunea asupra opozanților europeni ai acordului crește. Guvernatorul băncii centrale a Austriei a cerut luni guvernului să-și reconsidere opoziția, potrivit Reuters.

