Românii au împrumutat statul cu o sumă record în 2025: peste 40,5 mld. lei în doar 10 luni – Temperare pe Fidelis, Tezaur a mers mai bine

Până la data de 20 octombrie, populația a împrumutat în acest an statul cu puțin peste 40,5 miliarde de lei, o valoare record cu o pondere de aproximativ 17% în totalul creditelor luate de Guvern pentru acoperirea necesarului de finanțare din acest an, conform datelor publicate de Ministerul Finanțelor.

În tot anul 2024, statul a împrumutat de la populație aproximativ 32,7 miliarde de lei.

Importanța acestor subscrieri este tot mai mare în condițiile în care nevoia de finanțare a statului este în creștere, iar strategia Ministerului de Finanțe vizează creșterea ponderii populației în total datorie publică, o sursă de capital stabilă pentru stat, mai ales la nivelul ridicat al dobânzilor.

Faptul că aproape 20% din necesarul de finanțare este contractat de la populație este un progres major comparativ cu anii anteriori, când această cifră nu depășea nici 3%.

Mai mult, datoria publică platibilă populației (ponderea populației în total datorie publică) a crescut accelerat în ultimii ani, depășind 6% în acest an, ajungând în aprilie 2025 la 61,6 miliarde de lei.

În plus, pe întreg anul, scadențele în contul titlurilor deținute de populație se ridică undeva la 24-25 miliarde de lei, în timp ce sumele planificate a fi atrase de guvern de la investitorii persoane fizice prin programele Fidelis și Tezaur se ridică la 45-50 de mld. lei – asta înseamnă un plus net în 2025 la deținerea de datorie publică a gospodăriilor populației de 20-25 mld lei.

Premieră: Tezaur a mers mai bine ca Fidelis în acest an

Situația finanțărilor atrase prin cele 2 programe destinate populației după 10 luni:

Fidelis: 18,3 mld. lei, împrumuturi ale Statului de la populație prin intermediul titlurilor emise prin Bursa de Valori București – suma este ceva mai mare decât ce luau Finanțele în 2024, când o ediție Fidelis avea loc la 2 luni și Finanțele atrăgeau pe emisiune undeva la 3 miliarde de lei de la populație, pentru finanțarea deficitului bugetar;

Tezaur: 22,26 mld. lei, împrumutați de Stat prin titlurile de stat Tezaur.

Valoarea este una record, cu încă două luni de emisiuni de titluri de stat pentru populație rămase din an.

Notă: Faptul că Tezaur a mers mai bine decât Fidelis (unde Finanțele emit titluri de stat prin bursă) arată popularitatea titlurilor de stat per total, care oferă dobânzi peste cele la depozitele bancare. Titlurile Tezaur se vând la sediile Trezoreriei dar și prin Poștă. În plus, acești bani sunt introduși din cash în sistem bancar (prin achiziția de titluri de stat la sediile Poștei, ale Trezoreriei) deci sprijină intermedierea financiară.

Un alt record a fost bifat în 2025, pe titlurile Tezaur, unde la prima ediție statul a împrumutat de la populație 5 miliarde de lei în debutul anului. Titlurile Tezaur au maturități de 1, 3 și 5 ani și dobânzi anuale tot foarte ridicate, de 6,90%, 7,50% și, respectiv, 7,85%. Titlurile de stat Tezaur au valoare nominală de 1 leu și sunt în forma dematerializată și pot fi subscrise inclusiv de către cetățenii români din Diaspora, prin aplicația Ghișeul.ro.

De notat că titlurile de stat beneficiază de un regim fiscal special, fiind neimpozabile.

Loc este de creștere a ponderii populației în datoria României, având în vedere exemplul din regiune al Ungariei, țară care a ajuns la un nivel de 20% al segmentului de populație în total datorie.

Inițial un mod de a oferi gospodăriilor o gamă mai largă de instrumente de economisire, obligațiunile către investitorii persoane fizice au devenit o parte importantă din strategia de finanțare a Ministerului.

