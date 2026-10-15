România a acoperit doar 70% din necesarul de finanțare, după mai bine de 9 luni din 2026 -Trezoreria ar putea ieși pe piețele externe după instalarea noului guvern

Ministerul Finanțelor a împrumutat de pe piețele interne și externe, până la data de 12 octombrie, 185,1 miliarde de lei, echivalentul a aproape 70% din necesarul net de finanțare al Guvernului din acest an, conform celor mai recente date publicate de Ministerul Finanțelor, consultate de CursDeGuvernare.ro .



Acoperirea a doar 70% din necesarul de 265 miliarde de lei din 2026, având în vedere că vorbim de execuția planului de finanțare după mai bine de 9 luni din an, arată cât de puternic au lovit șocurile externe și criza politică internă prelungită, care au grevat acoperirea lipsei de bani a Guvernului.

În acest an, Ministerul Finanțelor s-a împrumutat mai mult de pe piața internă. Prelungirea crizei politice a limitat și limitează încă fereastra în care România poate reveni pe piețele externe în condiții favorabile, iar Trezoreria așteaptă formarea unui nou guvern înainte de a decide o nouă emisiune, după cum a declarat în septembrie șeful Trezoreriei din Ministerul Finanțelor, Ștefan Nanu, la o conferință JPMorgan de la Londra, potrivit unor surse citate de Bloomberg.

Până acum, România a atras 4,7 miliarde de euro de pe piețele internaționale, prin emisiuni în euro și dolari, la care se adaugă 2 miliarde de euro prin plasamente private. Conform Bloomberg, Nanu a mai spus la conferința din septembrie de la Londra că Finanțele vor reduce probabil volumul împrumuturilor planificate pentru acest an de pe piețele externe, stabilit inițial la 10 miliarde de euro.

Finanțele vor lansa cel mai probabil o nouă emisiune de eurobonduri după învestirea unui nou guvern cu puteri depline.

Împărțirea împrumuturilor: cât de pe extern, cât de pe intern

Împărțirea împrumuturilor realizate de Finanțe, în primele 9 luni și 12 zile din acest an, este următoarea: 131,12 miliarde de lei luate de pe piețele interne și 53,98 miliarde de lei luate de pe piețele externe.

Față de situația împrumuturilor de la data de 10 septembrie, Finanțele au reușit să mai atragă, până la 12 octombrie, 9,43 miliarde de lei de pe piețele interne și 2,91 miliarde de lei de pe piețele externe.

Notă: Necesarul de finanțare e compus din deficitul bugetar și sumele necesare pentru rostogolirea datoriei ce ajunge la scadență într-un an calendaristic și deci trebuie plătită din noi împrumuturi. Necesarul net este diferit de necesarul brut de finanțare, neincluzând de exemplu operațiunile de management aferente datoriei publice (răscumpărări de titluri, preschimbări, etc.).

Finanțele au realizat un singur împrumut extern în acest an, fix înainte de declanșarea războiului din Iran – Un nou împrumut pe piețele externe va veni abia după instalarea unui guvern cu puteri depline

Undeva la peste o treime din împrumuturile totale contractate în acest au au fost însă atrase în primele 2 luni ale acestui an, înainte de declanșarea războiului SUA-Israel împotriva Iranului, declanșat în 28 februarie. Ulterior, din cauza tensionării piețelor financiare, datorată războiului, lunile martie și aprilie au fost dificile pentru Ministerul Finanțelor, în care a împrumutat mai puțin de pe piața primară internă – unde marii actori sunt băncile și fondurile de pensii – decât de la populație. De la populație, Trezoreria a împrumutat în martie și aprilie 8,42 miliarde de lei, iar din piața primară sub 6 miliarde de lei.

Per total, după primul trimestru din an, Finanțele realizaseră împrumuturi de 85,41 miliarde de lei, iar marele noroc al Ministerului de Finanțe a fost că împrumutul din primul trimestru de pe piețele externe, prin care a împrumutat 4,7 miliarde de euro (3 mld. euro și 2 mld. dolari), a avut loc cu doar câteva zile înainte de debutul războiului – care a dus la blocarea Strâmtorii Ormuz, la creșterea prețurilor internaționale ale petrolului și la volatilitate puternică pe piețele financiare, inclusiv la creșterea dobânzilor suverane ale României.

Notă: În martie, Finanțele au avut 8 licitații ratate complet, iar în aprilie 3 ratate complet și multe licitații cu cerere foarte mică.

Finanțarea s-a mutat pe piața internă, care a mers bine din luna mai încolo, în ciuda crizei politice

Cererea internă pentru datoria publică și-a revenit începând cu luna mai, Finanțele începând să atragă mai mult la licitațiile regulate de luni și joi, având în vedere revenirea interesului investitorilor, asta în ciuda prelungirii crizei politice declanșate de PSD. În luna iunie, de pe piața primară internă, Finanțele au atras 10,36 miliarde de lei, în timp ce în iulie, august și septembrie suma adjudecată la licitațiile regulate de titluri de stat a fost de 9,5 miliarde de lei, respectiv 8,27 miliarde de lei și 6,14 miliarde.

Scăderea din septembrie la 6,14 miliarde de lei a venit în contextul în care în a doua parte a lunii precedente și în data de 1 octombrie, pe fondul crizei politice și tensionării piețelor financiare, Ministerul Finanțelor a întâmpinat dificultăți la 5 licitații de titluri de stat de pe piața primară internă, ofertele investitorilor nereușind în mai multe rânduri să acopere întreaga sumă din prospectele de emisiune. Cererea și-a revenit ulterior în ultimele două săptămâni, grație reconfirmării ratingului investment-grade de către agenția S&P pe 2 octombrie.

De notat totuși că un deficit bugetar sau per total necesarul de finanțare al României (care include și sumele necesare rostogolirii datoriei care ajunge la scadentă într-un an calendaristic) nu poate rămâne fără finanțare într-o țară UE, altfel riscându-se incapacitatea de plată, motiv pentru care instituțiile financiare, Finanțele și BNR-ul conlucrează pentru asigurarea finanțărilor necesare tuturor plăților antamate prin buget.

***