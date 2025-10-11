cursdeguvernare

sâmbătă

11 octombrie, 2025

Stiri

Ministerul Finanțelor a acoperit aproape 90% din necesarul de finanțare al Guvernului pe 2025

De Mihai Gongoroi

11 octombrie, 2025

Ministerul Finanțelor a acoperit, până la data de 3 octombrie, aproximativ 83% din necesarul de finanțare revizuit al Guvernului din acest an, de 259 miliarde de lei.  

Conform datelor Ministerului de Finanțe, împrumuturile Guvernului de pe piețe – interne și externe – și prin diverse plasamente private au ajuns la data de 3 octombrie la 214,72 miliarde de lei (adică peste 42 mld. euro).

Amintim că necesarul de finanțare a fost revizuit în sus la rectificarea bugetară cu 27 miliarde de lei față 232 miliarde de lei cât estimase Guvernul Ciolacu 2 la realizarea bugetului de stat. Nivelul este cu circa 11% mai mare decât calculele de la începutul anului. Un exercițiu similar a avut loc și în anul electoral 2024, când inițial Guvernul Ciolacu estimase un necesar de finanțare de 217 miliarde de lei, iar cel real a fost de 252 miliarde de lei.


Revizuirea este explicată inclusiv de faptul că cheltuielile cu dobânzile și cu refinanțarea datoriei au fost subestimate: sumele ce vor fi fost plătite pe întreg anul în contul serviciului datoriei publice vor fi cu aproape 2,5 miliarde de euro mai mari comparativ cu planul din debut de an.

Împrumut pe extern de 3 mld. euro

La aceste sume atrase în primele 9 luni se adaugă un împrumut extern de 4 miliarde de euro finalizat în ultimele zile dar necontabilizat în datele MFP. În plus, acest împrumut extern, pe net, a fost redus cu 1 miliard de euro de faptul că Finanțele au răscumpărat anticipat eurobonduri care ajung la scadență în 2026.

La operațiunea de răscumpărare, conform datelor Bloomberg, Finanțele au primit oferte de 1,65 miliarde de euro și au acceptat răscumpărări de 1 miliard, ceea ce a redus valoarea netă a împrumutului extern la 3 miliarde de euro.

Împrumutul extern, împreună cu cele luate de Finanțe de pe piața internă, în ultima săptămână, ridică nivelul împrumuturilor efectuate la zi (10 octombrie) la circa 233 de miliarde de lei.

Per total, situația finanțării după primele 9 luni este foarte bună având în vedere ciclul electoral prelungit din România și pierderea de credibilitate după ce ținta de deficit de 7% anunțată prin legea bugetului de stat s-a dovedit a fi una înșelătoare. Această lipsă de credibilitate și de măsuri pe zona reducerii cheltuielilor continuă însă să fie plătită sub forma celor mai mari costuri suverane de finanțare din UE.


De notat că 4,3 miliarde de euro au fost împrumutate în acest an de Ministerul Finanțelor prin plasamente private organizate de Trezorerie pentru diverși investitori (externi dar și interni), operațiuni care nu sunt anunțate public.

(Citește și: ”Necesarul de finanțare pe 2025, revizuit în sus – România va împrumuta cu 27 mld. lei mai mult decât estimase guvernul Ciolacu”)

***

