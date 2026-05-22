Finanțele au acoperit până acum 40% din necesarul de finanțare al României: 105 mld. lei împrumutate. Trezoreria a folosit intens plasamentele private în aprilie și mai

Ministerul Finanțelor a acoperit, în primele 4 luni și jumătate ale anului, 40% din necesarul net de finanțare al Guvernului, care în acest an se ridică la 264 miliarde de lei.

Astfel, până la 14 mai, Finanțele au împrumutat de pe piețele externe și interne 105 miliarde de lei, din care: 69,17 miliarde de lei de pe piețele interne și 35,82 miliarde de lei de pe piețele externe, conform documentelor Ministerului de Finanțe consultate de CursDeGuvernare.ro .

Notă: Necesarul de finanțare e compus din deficitul bugetar și sumele necesare pentru rostogolirea datoriei ce ajunge la scadență într-un an calendaristic și deci trebuie plătită din noi împrumuturi. Necesarul net este diferit de necesarul brut de finanțare, neincluzând de exemplu operațiunile de management aferente datoriei publice (răscumpărări de titluri, preschimbări, etc.).

Mare parte din aceste împrumuturi au fost însă atrase în primele 2 luni ale acestui an, înainte de declanșarea războiului SUA-Israel împotriva Iranului, care a dus la recreșterea dobânzilor peste 7% după ce acestea scăzuseră în final de februarie la cel mai redus nivel din ultimii 2 ani.

Finanțele au utilizat intens plasamentele private în ultimele 2 luni: 6,4 mld. lei doar de pe piața internă + sute de mil. euro de pe piața externă

După primul trimestru, Finanțele realizaseră împrumuturi de 85,41 miliarde de lei, ceea ce înseamnă că în perioada 1 aprilie – 14 mai împrumuturile Trezoreriei s-au cifrat la 19,6 miliarde de lei, un aport notabil venind din partea populației.

Finanțele au realizat și noi plasamente private pentru investitori (adică titlurile nu sunt vândute la licitații publice precum cele regulate de luni și joi), atât pe piețele externe cât și interne, cu un volum foarte ridicat comparativ cu împrumuturile de pe piața primară internă administrată de BNR – 6,4 miliarde de lei în perioada menționată doar pe piața internă.

”La data de 14 mai 2026, plasamentele private în format tap și împrumut pe piața externă au totalizat echivalentul a 1,68 miliarde de euro, în timp ce pe piața internă plasamentele private în format de împrumut au totalizat echivalentul a 9,4 miliarde de lei”, arată Ministerul Finanțelor.

Comparativ, la data de 31 martie 2026, plasamentele private în format tap și împrumut pe piața externă au totalizat echivalentul a 1,33 miliarde de euro, în timp ce pe piața internă plasamentele private în format de împrumut au totalizat 400 de milioane de euro și 3,01 miliarde de lei.

A revenit interesul investitorilor pentru obligațiunile românești – Finanțele au avut în mai cele mai bune 2 săptămâni la finanțarea internă după 2 luni grele. Dobânzile au rămas sus

Interesul investitorilor pentru titlurile de stat ale României și-a revenit în primele două săptămâni din luna mai, după două luni dificile pentru Ministerul Finanțelor, în care a împrumutat mai puțin de pe piața primară internă – unde marii actori sunt băncile și fondurile de pensii – decât de la populație.

Datele BNR consultate de CursDeGuvernare.ro arată că Finanțele au vândut în primele două săptămâni din luna mai (până la finalul săptămânii 11-15 mai) obligațiuni în lei în valoare de 5,4 miliarde de lei, asta în contextul în care cererea investitorilor s-a majorat la 8,28 miliarde de lei în primele două săptămâni din mai, semnificativ peste cererea din lunile martie și aprilie.

Notă: În martie, Finanțele au avut 8 licitații ratate complet, iar în aprilie 3 ratate complet și multe licitații cu cerere foarte mică.

De notat totuși că unul din aceste împrumuturi, unul semnificativ de 2,08 miliarde de lei, a fost atras printr-o emisiune de certificate de trezorerie pe 6 luni – element relevant în contextul în care în perioade de incertitudine mare, investitorii – fondurile de pensii, băncile sau clienții lor – caută să cumpere titluri de stat cu scadență cât mai scurtă sau preferă să țină de lichiditate.

Cum se explică cererea mai mare pentru titluri de stat: BNR lasă bani în piață pentru împrumuturile Guvernului, inflația e așteptată să se reducă din luna iulie

Cererea mai bună din prima parte a lunii mai e explicată atât de calmarea ieșirilor de capital și a volatilității de pe piețele financiare, cât și de excesul de lichiditate din bănci, care paradoxal a crescut în aprilie – în ciuda crizei politice – la 36,3 miliarde de lei (stoc mediu zilnic), de la 35,5 miliarde de lei în martie.

BNR nu a intervenit agresiv pe piață (dobânzile de piață monetară au rămas stabile, la nivelurile pre-criză politică) pentru a drena această lichiditate în exces din sistemul bancar, în ciuda deprecierii cursului.

Această lipsă de intervenție a BNR e explicată de faptul că Ministerul de Finanțe a avut două luni – martie și aprilie – foarte dificile la finanțarea internă, unde principalii jucători sunt băncile și clienții lor, dar și fondurile de pensii. În martie, Finanțele au luat de piața primară locală doar 1,8 miliarde de lei, iar în aprilie doar 4 miliarde de lei.

De altfel, în cele două luni, Finanțele au împrumutat mai mult de la populație decât de la bănci și clienții lor, adică investitorii mari care cumpără titluri de stat românești din piața primară (inclusiv fonduri de pensii). De la populație, Trezoreria a împrumutat în martie și aprilie 8,42 miliarde de lei, iar din piața primară sub 6 miliarde de lei.

Amintim că criza politică, suprapusă peste războiul din Iran și criza energetică aferentă, a dat peste cap finanțarea internă a deficitului bugetar și necesarului de bani pentru rostogolirea datoriei care ajunge la scadență în acest an.

Împrumut în euro de aproape 4 ori peste prospect, după intervențiile BNR pe piața valutară

La împrumuturile în lei din primele două săptămâni din luna mai se adaugă un împrumut în euro, de 780,7 milioane de euro, luat pe 13 mai de pe piața internă printr-o licitație de obligațiuni de obligațiuni pe 2 ani, la o dobândă semnificativ mai mică ca cea la lei: 3,64% dobândă medie, față de 6,65% la un împrumut luat în debut de mai prin obligațiuni în lei scadente în 5 ani.

În plus, cererea a depășit cu mult prospectul, care a fost de doar 200 de milioane de euro.

Împrumutul în euro a fost primul după 4 luni de pauză pe emiterea de titluri interne în valută. Împrumutul în euro făcut de Finanțe a venit după ce Banca Națională a României (BNR) a injectat euro în bănci prin vânzările sale de valuta din rezerve, vânzări făcute pentru a proteja leul în ultimele 2 săptămâni.

Situația finanțării României s-a mai detensionat, dar dobânzile rămân la niveluri astronomice pentru un stat UE

Amintim că marele noroc al Ministerului de Finanțe a fost că împrumutul din primul trimestru de pe piețele externe, prin care a împrumutat 4,7 miliarde de euro (3 mld. euro și 2 mld. dolari), a avut loc cu doar câteva zile înainte de debutul campaniei aeriene împotriva regimului de la Teheran, care a dus la blocarea Strâmtorii Ormuz, la creșterea prețurilor internaționale ale petrolului și la volatilitate puternică pe piețele financiare.

De notat totuși că un deficit bugetar sau per total necesarul de finanțare al României (care include și sumele necesare rostogolirii datoriei care ajunge la scadentă într-un an calendaristic) nu poate rămâne fără finanțare într-o țară UE, altfel riscându-se incapacitatea de plată, motiv pentru care instituțiile financiare, Finanțele și BNR-ul conlucrează pentru asigurarea finanțărilor necesare tuturor plăților antamate prin buget.

