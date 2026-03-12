Împrumut de la BEI pentru finanțarea Autostrăzii Sibiu-Piteşti – 500 mil. euro, aprobat de Guvern

Guvernul a aprobat joi împrumutul de 500 de milioane de euro contractat cu BEI, sumă ce va acoperi până la 50% din costul total al Autostrăzii Sibiu-Piteşti.

Împrumutul poate fi tras în maximum 10 tranşe, fiecare în valoare minimă de 50 milioane de euro, data limită fiind de trei ani de la semnarea contractului.

Nu sunt eligibile cheltuielile cu TVA şi cele aferente exproprierilor, iar împrumutul poate fi acordat pe o perioadă de până la 27 de ani.

”Guvernul României a aprobat joi, 12 martie 2026, la propunerea Ministerului Finanţelor, proiectul de lege pentru ratificarea celui de-al doilea contract de finanţare încheiat cu Banca Europeană de Investiţii (BEI). Contractul în valoare de 500 de milioane de euro a fost semnat la Bucureşti pe 15 ianuarie 2026 de ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare şi la Luxemburg pe 19 ianuarie 2026 şi reprezintă cel de-al doilea acord de finanţare încheiat cu BEI pentru realizarea autostrăzii Sibiu–Piteşti, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din România”, a anunțat Ministerul Finanţelor.

Prin această decizie, Executivul asigură cadrul legal necesar pentru tragerea fondurilor care vor finanţa construirea primei autostrăzi ce traversează Munţii Carpaţi, facilitând astfel conexiunea rutieră vitală între regiunile istorice ale României şi integrarea în reţeaua transeuropeană de transport (TEN-T).

„Autostrada Sibiu–Piteşti este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură ale României, cu un rol esenţial pentru conectivitatea economică şi pentru integrarea coridoarelor de transport europene. Prin parteneriatul cu Banca Europeană de Investiţii asigurăm resursele financiare necesare pentru implementarea acestui proiect strategic şi pentru valorificarea fondurilor europene destinate modernizării infrastructurii de transport”, a declarat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, citat în comunicat.

Prima autostradă care traversează Carpații

Autostrada Sibiu–Piteşti este prima autostradă care traversează Munţii Carpaţi şi reprezintă un proiect strategic al reţelei rutiere naţionale, fiind inclusă în Reţeaua Transeuropeană de Transport (TEN-T). Proiectul este structurat în cinci secţiuni şi are ca obiectiv îmbunătăţirea mobilităţii, reducerea timpilor de călătorie, creşterea siguranţei rutiere şi stimularea dezvoltării economice a regiunilor pe care le traversează.

Finalizarea proiectului este estimată pentru anul 2028. Implementarea este asigurată de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

Împrumutul reprezintă al doilea din cele două împrumuturi aprobate de Banca Europeană de Investiţii, în valoare totală de 1 miliard de euro, destinate sprijinirii realizării Autostrăzii Sibiu-Piteşti.

****