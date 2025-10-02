Finanțele au ieșit să se împrumute pe piețele externe, după rectificare: management al pasivelor cu o răscumpărare care va umfla deficitul ESA

Ministerul Finanțelor a ieșit pe piețele externe, joi, după aprobarea rectificării bugetare, pentru a se împrumuta și pentru a gestiona o parte din datoria care ajunge la scadență anul viitor.

Finanțele au în derulare joi o operațiune de răscumpărare anticipată de euroobligațiuni în euro, titluri de stat care ajung la scadență în 2026 cu o valoare nominală de emisiune de 4,25 miliarde de euro.

Astfel, Finanțele vând joi titluri pe 7, 12 și 20 de ani, conform datelor Bloomberg, iar operațiunea vine după ce, în septembrie, Ștefan Nanu, Trezoreriei de stat, anunța într-un interviu pentru agențiile de presă internaționale că Trezoreria pregătește un exercițiu de „management al pasivelor”.

Asta presupune, prin fondurile atrase, răscumpărarea euroobligațiunilor în valoare de 4,25 miliarde de euro care ajung la scadență anul viitor – sau a unei părți din ele – și înlocuirea lor cu unele pe termen mai lung. Nanu mai anunța în septembrie, pentru investitorii internaționali, și o „obligațiune Samurai”, cum este cunoscută emisiunea de datorie (obligațiuni verzi) în yeni, care e menită să atragă, ulterior, în timp, investitori din Japonia în titluri românești în lei.

De notat că operațiunea de răscumpărare (al cărei rezultat depinde de interesul investitorilor de a vinde aceste titluri) va umfla cel mai probabil și mai tare deficitul ESA în contextul în care se plătește în avans toată dobânda rămasă până la scadență – în 2024, conform fostului ministru PSD al Finanțelor Adrian Câciu, 0,4 puncte procentuale din deficitul ESA de 9,3% din PIB a provenit din rascumpărări de bonduri.

Curățenie pe scadențarul Guvernului din 2026 – Finanțele nu au mai emis în ultimele luni nici titluri Fidelis pe 1 an

În 2025, Finanțele mai au de plătit în contul serviciului datoriei publice 0,7 miliarde de euro în titluri în euro emise pe piața internă, 2 miliarde de euro în euroobligațiuni și echivalentul a 2,9 miliarde de euro în datorie publică emisă în lei.

În același timp, anul viitor alte titluri importante în euro emise pe piața internă ajung la scadență. Aceste scadențe în euro se ridică la 3,4 miliarde de euro. Este de așteptat ca Finanțele să mai realizeze în debut de 2025 un împrumut extern pentru stingerea acestor scadențe interne.

Scadențarul pentru 2026 al Guvernului mai are pe calendar doar 13,5 miliarde de euro, echivalent datorie emisă în lei pe piața internă. Răscumpărarea anticipată de joi, în funcție de succesul și amploarea operațiunii, cuplată cu acoperirea rapidă a necesarului pentru plata emisiunilor interne în valută care ajung în 2026 la scadență ar putea să degreveze semnificativ calendarul plăților în contul datoriei publice de anul viitor.

