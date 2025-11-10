Importurile și-au reluat creșterea în septembrie, dar într-un ritm inferior exporturilor. Deficitul comercial a urcat la 24,5 mld. euro după 9 luni, în creștere cu +4,3% față de 2024

În luna septembrie, exporturile au însumat de 8,9 miliarde euro, iar importurile s-au ridicat la 11,4 miliarde euro, rezultând un deficit de 2,48 miliarde euro. Față de aceeași lună a anului trecut, exporturile din septembrie au avansat cu 9,2%, iar importurile s-au majorat cu 6,2%. În august, se înregistrase prima scădere a importurilor din acest an, față de anul anterior, însă în septembrie acestea și-au reluat creșterea, într-un ritm însă mai redus decât cel al

În primele nouă luni ale anului, exporturile s-au ridicat la 72,18 miliarde euro, iar importurile au însumat 96,67 miliarde euro, deficitul comercial fiind de 24,5 miliarde euro, în creștere cu 1 mld. euro (+4,3%) comparativ cu cel înregistrat în perioada corespunzătoare a anului trecut.

În perioada ianuarie – septembrie 2025, o creștere puternică a exporturilor s-a înregistrat la categoria „Combustibili minerali, lubrifianți și materiale derivate” (+25,1%). Deși importurile au avut o rată mult mai mică de creștere, de doar 6,7%, deficitul comercial s-a ridicat 3,7 miliarde euro după 9 luni.

O altă categorie de mărfuri cu o creștere puternică a exporturilor sunt „Materiale crude, necomestibile, exclusiv combustibil” (+20%). La acest capitol sunt incluse mărfuri manufacturate, clasificate în principal după materia primă (fier, oţel, cauciuc, metal, etc.) şi articole manufacturate diverse (îmbrăcăminte şi accesorii, încălţăminte, etc.). Aici s-a înregistrat un excedent comercial de 724 milioane euro.

De remarcat că exporturile de alimente au urcat mult mai repede la 9 luni (+12,2%) față de importurile care au avansat cu +2,4%. Deficitul comercial înregistrat la 9 luni a fost totuși de 2,9 mld euro pentru comerțul alimentar.

Cea mai mare pondere a exporturilor o reprezintă mașinile și echipamentele pentru transport, cu 46,4% din total exporturi, creșterea fiind de 3,5%. Și la importuri acestea dețin cea mai mare cotă din total (+36,4%) creșterea față de anul trecut fiind de +4%. Deficitul la acest capitol a fost de 1,66 mld euro după primele 9 luni.

***