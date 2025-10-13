Importurile de mărfuri chineze în SUA au scăzut cu 27% în septembrie

Exporturile Chinei în SUA au scăzut în ritm anual cu 27% în septembrie, în timp ce la nivel global acestea au atins cel mai ridicat nivel din ultimele șase luni.

Datele sunt importante, deoarece SUA sunt cea mai mare piață de consum din lume, transmite Reuters citat de Agerpres. Cifrele autorității vamale din China publicate luni arată că în septembrie s-a înregistrat o creștere anuală de 8,3% a exporturilor Chinei pe plan mondial, la 328,5 miliarde de dolari, depășind estimările economiștilor, de 6%, și avansul anual de 4,4% din august.

„Firmele din China accesează noi piețe, profitând de avantajul în materie de costuri al mărfurilor lor. SUA sunt acum responsabile pentru mai puțin de 10% din exporturile directe ale Chinei”, a apreciat Xu Tianchen, economist la economist Intelligence Unit, în Beijing. Și importurile au urcat cu 7,4% luna trecută, după un avans anual de 1,3% în august, deși evoluția mai slabă a celei de-a doua economii mondiale și problemele din sectorul imobiliar afectează consumul.

Analiștii se așteptau la o expansiune de 1,5%. Exporturile Chinei în Statele Unite au scăzut în ultimele șase luni, iar în august s-a înregistrat un declin de 33%. Perspectivele sunt sumbre, pe fondul extinderii tensiunilor comerciale dintre SUA și China. În septembrie, exporturile Chinei în sud-estul Asiei au crescut cu 15,6%, iar cele în America Latină și Africa au urcat cu 15% și, respectiv, 56%.

„Exporturile Chinei continuă să arate reziliență, ținând cont de costurile scăzute și alegerile limitate pe plan global pentru înlocuirea lor, în pofida taxelor vamale”, a apreciat Gary Ng, economist la Natixis. În septembrie, excedentul comercial al Chinei s-a redus la 90,45 miliarde de dolari, de la 102,33 miliarde de dolari în august, în timp ce analiștii se așteptau la 98,96 miliarde de dolari.

