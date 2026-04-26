Importurile de gaze ale României au crescut cu aproape 50% în primele două luni din 2026, iar producția a scăzut

Producţia de gaze naturale utilizabile a României a fost, în primele două luni din 2026, de 1,244 milioane tone echivalent petrol, cu 14.900 tep sub cea din perioada similară a anului anterior (minus 1,2%), conform datelor centralizate de Institutul Naţional de Statistică (INS), potrivit Agerpres.

Pe de altă parte, în perioada ianuarie-februarie 2026, importurile de gaze naturale au crescut cu 46,5% (plus 214.600 tep) faţă de aceeaşi perioadă din 2025, până la 675.900 tep.

Conform estimărilor Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză (CNSP), producţia de gaze naturale ar urma să crească, până în 2027, cu un ritm mediu anual de 1,7%. Astfel, în ultima Prognoză a echilibrului energetic, pentru 2026 este estimată o producţie de 7,907 milioane tep (plus 1,5%) şi pentru 2027 o producţie de gaze naturale de 8,176 milioane tep (plus 3,4%).

În ceea ce priveşte importurile, se aşteaptă o tendinţă de reducere, cu un ritm mai pronunţat la orizontul anului 2027 (de minus 6%), în concordanţă cu avansul producţiei, prin intrarea în exploatare a unor noi capacităţi, dar luând în considerare şi o menţinere a tranzitului către pieţe externe.

CNSP estimează pentru 2026 importuri de gaze naturale de 2,150 milioane tep (-2,7%) şi pentru 2027 de 2,022 milioane tep (-6%).

