duminică

1 martie, 2026

Stiri

Cărbunele în 2025: Producția a scăzut cu 2,7%, importurile s-au redus cu 60,3%

De Vladimir Ionescu

1 martie, 2026

Producția de cărbune a României a totalizat anul trecut 1,873 milioane tone echivalent petrol (tep), fiind cu 2,7% mai mică (minus 51,600 tep) față de cea din 2024, conform datelor centralizate de Institutul Național de Statistică (INS) și prezentate de Agerpres.

Importurile de cărbune au fost, în 2025, de 79.500 tep, în scădere cu 120.700 tep (minus 60,3%) comparativ cu anul anterior.

Dinamica producției de cărbune, cât și importurile sunt prevăzute în scădere până în 2027, pe măsură ce alte capacități de producție de energie vor fi puse în funcțiune, urmând să se diminueze cu 11,4%, respectiv cu 24,5%, conform estimărilor din ultima Prognoză a echilibrului energetic, publicată de Comisia Națională de Strategie și Prognoză (CNSP).


Astfel, potrivit CNSP, producția de cărbune era estimată pentru 2025 la 1,718 milioane tep (minus 10,5%), în 2026 la 1,555 milioane tep (minus 9,5%) și în 2027 la 1,432 milioane tep (minus 7,9%).

Importurile erau preconizate în scădere în 2025 cu 20,5%, la 164.000 tep, în 2026 cu 26,3%, la 121.000 tep, iar în 2027 cu 34,4%, la 79.000 tep.

(Citește și: Comisia deschide o investigație privind modificarea planului de restructurare a CE Oltenia și amânarea închiderii capacităților de lignit)

