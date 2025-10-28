cursdeguvernare

Newsletter
Contact
marți

28 octombrie, 2025

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Stiri

Importuri record de motorină și kerosen prin porturile europene înainte de intrarea în vigoare a noilor sancțiuni impuse Rusiei

Rss
De Iulian Soare

28 octombrie, 2025

Europa va înregistra în octombrie cele mai mari importuri lunare de motorină și kerosen, deoarece UE a decis să elimine o portiță care permitea ocolirea sancțiunilor impuse Rusiei, iar SUA au impus la rândul lor sancțiuni principalilor producători și rafinării de petrol rusesc, ceea ce a bulversat piețele de combustibili.

Între 1 și 20 octombrie, în porturile Uniunii Europene au fost descărcate aproximativ 1,9 milioane de barili de motorină și kerosn importat din India, Arabia Saudită, Statele Unite și alte țări, potrivit datelor companiei Kpler, compilate de Bloomberg.

Dacă volumele importate se mențin la aceste niveluri pentru restul lunii, în octombrie s-ar putea înregistra cele mai mari importuri lunare de motorină și combustibil pentru avioane din UE.


Traderii fac eforturi să beneficieze de cererea și reducerile de prețuri pentru aprovizionarea prin porturile europene deoarece UE va interzice, începând cu 21 ianuarie, importurile de produse rafinate din țiței rusesc, conform pachetului de sancțiuni adoptat în iulie împotriva Rusiei.

În acest pachet de sancțiuni, UE a luat măsură de a închide portița care permitea importurile de combustibili procesați din petrol rusesc, inclusiv din India, un cumpărător major de țiței rusesc până acum. „UE introduce o interdicție la importul de produse petroliere rafinate obținute din țiței rusesc și provenite din orice țară terță – cu excepția Canadei, Norvegiei, Elveției, Regatului Unit și Statelor Unite – împiedicând astfel țițeiul rusesc să ajungă pe piața UE pe ușa din spate”, arată UE în cel de-al 18-lea pachet de sancțiuni.

Piața mondială a motorinei este pregătită să se concentreze și mai mult din cauza sancțiunilor SUA asupra Rosneft și Lukoil, care sunt, de asemenea, exportatoare de produse petroliere.

Prețurile țițeiului au scăzut după creșterea de săptămâna trecută datorată noilor sancțiuni americane. Dar distilatele medii continuă să se consolideze, notează Warren Patterson și Ewa Manthey, strategi de mărfuri la ING.

„Prețul motorinei ICE a crescut la peste 31 USD/bbl, după ce s-a tranzacționat în jurul a 23 USD/bbl la mijlocul lunii”, au declarat marți analiștii ING.

Cititi si: Surse Reuters: Companiile petroliere de stat din China suspendă achizițiile de petrol rusesc din cauza sancțiunilor americane


***

Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , , , ,

citește și

Surse Reuters: Companiile petroliere de stat din China suspendă achizițiile de petrol rusesc din cauza sancțiunilor americane

Coordonare cu SUA – Statele UE au adoptat al 19-lea pachet de sancțiuni contra Rusiei. Importurile de gaze naturale lichefiate, interzise

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

cursdeguvernare

Facebook Linkedin Twitter Rss
Opiniile prezentate pe acest site, precum și comentariile la articole cad în responsabilitatea exclusivă a autorilor.

©Copyright - SC Varianta Media SRL

Citește și:

Alarmă nouă: Scădere bruscă a gradului de ocupare – în cel mai mare ritm de după pandemie. Industria – victima principală. IT-ul pierde și el 30.000 de joburi. Către ce se îndreaptă piața muncii? O comparație cu statele UE

Chestiunea
O nouă realitate în economia României se strecoară printre datele

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți