Importuri record de motorină și kerosen prin porturile europene înainte de intrarea în vigoare a noilor sancțiuni impuse Rusiei

Europa va înregistra în octombrie cele mai mari importuri lunare de motorină și kerosen, deoarece UE a decis să elimine o portiță care permitea ocolirea sancțiunilor impuse Rusiei, iar SUA au impus la rândul lor sancțiuni principalilor producători și rafinării de petrol rusesc, ceea ce a bulversat piețele de combustibili.

Între 1 și 20 octombrie, în porturile Uniunii Europene au fost descărcate aproximativ 1,9 milioane de barili de motorină și kerosn importat din India, Arabia Saudită, Statele Unite și alte țări, potrivit datelor companiei Kpler, compilate de Bloomberg.

Dacă volumele importate se mențin la aceste niveluri pentru restul lunii, în octombrie s-ar putea înregistra cele mai mari importuri lunare de motorină și combustibil pentru avioane din UE.

Traderii fac eforturi să beneficieze de cererea și reducerile de prețuri pentru aprovizionarea prin porturile europene deoarece UE va interzice, începând cu 21 ianuarie, importurile de produse rafinate din țiței rusesc, conform pachetului de sancțiuni adoptat în iulie împotriva Rusiei.

În acest pachet de sancțiuni, UE a luat măsură de a închide portița care permitea importurile de combustibili procesați din petrol rusesc, inclusiv din India, un cumpărător major de țiței rusesc până acum. „UE introduce o interdicție la importul de produse petroliere rafinate obținute din țiței rusesc și provenite din orice țară terță – cu excepția Canadei, Norvegiei, Elveției, Regatului Unit și Statelor Unite – împiedicând astfel țițeiul rusesc să ajungă pe piața UE pe ușa din spate”, arată UE în cel de-al 18-lea pachet de sancțiuni.

Piața mondială a motorinei este pregătită să se concentreze și mai mult din cauza sancțiunilor SUA asupra Rosneft și Lukoil, care sunt, de asemenea, exportatoare de produse petroliere.

Prețurile țițeiului au scăzut după creșterea de săptămâna trecută datorată noilor sancțiuni americane. Dar distilatele medii continuă să se consolideze, notează Warren Patterson și Ewa Manthey, strategi de mărfuri la ING.

„Prețul motorinei ICE a crescut la peste 31 USD/bbl, după ce s-a tranzacționat în jurul a 23 USD/bbl la mijlocul lunii”, au declarat marți analiștii ING.

