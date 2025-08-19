cursdeguvernare

marți

19 august, 2025

Stiri

Importul de energie aproape a egalat producția internă în primele șase luni ale anului. Consumul de energie electrică în economie a scăzut cu 0,9%

De Laurențiu Gheorghe

19 august, 2025

Importul de energie primară aproape a egalat în primele șase luni producția internă. Astfel, producția internă de energie primară a scăzut cu 4,7% în S1/2025 la 8,14 mil. tep (tone echivalent petrol), iar importurile au urcat cu +12,5% la 8 mil. tep.

Față de S1/2024, în primele șase luni din 2025, importurile au crescut cu 30% la țiței, cu 52,6% la gaze naturale și cu 57% la energie electrică. Scădere s-a înregistrat la importul de cărbune, care s-a diminuat cu 60,7%.

Majorarea importurilor de energie electrică a fost cauzată scăderii producției hidro (-26,4%) din cauza scăderii debitelor și scăderii producției eoliene (-12%).


La gaze naturale, creșterea importurilor se explică prin necesitatea refacerii stocurilor din depozitele de gaze pentru sezonul rece, pe fondul consumului mult mai mare din iarna 2024/2025.

În primele șase luni ale anului resursele de energie primară, cât și cele de energie electrică au crescut cu 3,1% (+488 mii tep), comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor INS.

În perioada analizată, resursele de energie electrică au fost de 34,25 milioane MWh, în creștere cu 1,04 milioane MWh față de S1/2024.

Instalațiile fotovoltaice, singurele pe plus la producția de energie în S1

Producţia din termocentrale a fost de 8,2 milioane MWh, în scădere cu 0,19 milioane MWh (-2,2%). Producţia din hidrocentrale  a fost de 6.35 milioane MWh, în scădere cu 2,3 milioane MWh (-26,4%), iar cea din centralele nuclearo-electrice a fost de 5,13 milioane MWh, în scădere cu 0,05 milioane MWh (-1,0%). 

Producţia din centralele electrice eoliene a fost de 3 milioane MWh, în scădere cu 0,4 milioane MWh iar energia solară produsă în instalaţii fotovoltaice în această perioadă a fost de 2,23 milioane MWh, în creștere cu 0,56 milioane MWh. 

Consumul final de energie electrică în economie a scăzut cu 0,9% în primul semestru


Consumul final de energie electrică în această perioadă, a fost de 24,9 milioane MWh, cu 0,5% mai mare: consumul final de energie electrică în economie a scăzut cu 0,9%, consumul populaţiei a crescut cu 5,3%, iar iluminatul public a înregistrat o scădere cu 7,6%.

Exportul de energie electrică a fost de 6,9 milioane MWh, în creștere cu 1 milion MWh. Consumul propriu tehnologic în reţele şi staţii a fost de 2,5 milioane MWh, în scădere cu 0,1 milioane MWh.

Producția de energie electrică a scăzut cu 10% – importurile au crescut cu 70%

***


