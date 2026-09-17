Importatorii de forţă de muncă cer redeschiderea platformei WorkinRomania, închisă după decizia CAB într-un proces inițiat chiar de ei

Patronatul Importatorilor de Forţă de Muncă (PIFM) a solicitat oficial Ministerului Muncii şi Inspectoratului General pentru Imigrări repunerea urgentă în funcţiune platforma WorkinRomania.gov.ro, prin care angajatorii derulează procedurile de aducere a lucrătorilor din afara UE.

Neprocesarea dosarelor generează pagube materiale substanţiale şi imediate pentru companiile din construcţii, agricultură, industrie şi HORECA, constând în sistarea lucrărilor, penalităţi contractuale şi pierderi de investiţii, atrag atenţia membrii PIFM, menționează patronatul.

Platforma, lansată în august, a fost blocată în urma unei decizii a Curţii de Apel Bucureşti pronunțate într-un proces deschis chiar de PIFM împotriva Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, în dosarul nr. 5633/2/2026.

La termenul din 10 septembrie, instanţa a admis cererea de suspendare şi a dispus suspendarea executării Ordinului MMFTSS nr. 1073/2026 până la pronunţarea instanţei de fond.

Ca urmare a deciziei instanței, au fost dezactivate mai multe fluxuri din platforma WorkinRomania, respectiv cele pentru înregistrarea și autorizarea angajatorilor și pentru depunerea cererilor unice aferente vizei D/AM2, a anunțat marți Ministerul Muncii, care insistă că nici nu a primit încă decizia CAB:

Angajatorii care folosesc platforma WorkinRomania nu pot, în prezent, să finalizeze procedurile de înregistrare și autorizare sau să depună cererile pentru vizele de muncă de tip D/AM2. Situația este generată de decizia Curții de Apel București care a admis acțiunea Patronatului Importatorilor Forței de Muncă și a suspendat ordinul privind lista ocupațiilor deficitare. În lipsa aplicării acestei liste, instituțiile implicate nu pot realiza toate verificările necesare pentru aprobarea cererilor. Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale a solicitat Ministerului Afacerilor Interne, care administrează tehnic platforma, ca restricțiile să vizeze doar operațiunile afectate de hotărârea instanței. Totodată, a solicitat identificarea cererilor deja depuse, pentru clarificarea modului în care acestea pot fi soluționate, în funcție de etapa în care se află și cu respectarea legii. Până în prezent, Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale nu i-a fost comunicată decizia Curții de Apel București. După primirea comunicării, MMFTSS va ataca hotărârea instanței cu recurs.

Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă acuză Ministerul Muncii de dezinformare

PIFM a reacționat imediat după blocarea platformei, solicitând Ministerului Muncii şi Inspectoratului General pentru Imigrări repunerea urgentă în funcţiune a platformei WorkinRomania.gov.ro.

În caz contrar, conducerea patronatului avertizează că va apela la toate pârghiile legale disponibile pentru protejarea drepturilor legitime ale angajatorilor din România.

Într-un comunicat, PIFM acuză că Ministerul Muncii se face vinovat de „un act de dezinformare instituţională fără precedent”:

„După ce PIFM a obţinut în instanţă suspendarea unui ordin ministerial nelegal, Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI) şi Ministerul Muncii au ales să îşi blocheze propria platformă guvernamentală – WorkinRomania.gov.ro, instrument oficial al statului român pentru înregistrarea, autorizarea şi depunerea cererilor unice pentru vizele de tip D/AM1 şi D/AM2, precum şi schimbările de angajator, inclusiv lipsirea de efecte a amnistiei date prin OUG nr. 32/2026 – şi să construiască, prin propria comunicare publică, o narativă în care patronatul care a câştigat procesul apare drept cauza blocajului pe care autorităţile însele l-au provocat”, se precizează în comunicat.

PIFM susţine că menţionarea expresă a denumirii patronatului în mesajul de întâmpinare al platformei WorkinRomania.gov.ro creează impresia eronată că demersul PIFM ar fi generat oprirea activităţii administrative, ceea ce este un fals, în opinia patronatului.

Acuzațiile și explicațiile PIFM

Patronatul a atacat Ordinul MMFTSS nr. 1073/2026, un act administrativ secundar de punere în aplicare, care introducea o selecţie restrictivă a profesiilor. Prin Hotărârea CAB, executarea acestui ordin a fost suspendată temporar. „Suspendarea unui ordin secundar nu poate fi interpretată ca o interdicţie totală privind derularea de către angajatorii români a unor activităţi economice legitime, recunoscute şi protejate de lege”, spun reprezentanţii patronatului.

„Adresarea către instanţa de judecată a reprezentat un demers legitim de protejare a mediului economic, iar pronunţarea soluţiei de suspendare confirmă existenţa unor îndoieli serioase privind legalitatea şi fundamentarea Ordinului nr. 1073/2026. Apariţia acestei situaţii juridice nu reprezintă o culpă a mediului de afaceri, ci este consecinţa elaborării unui act administrativ ale cărui efecte au fost considerate îndoielnice de către instanţă”.

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 32/2026 este pe deplin în vigoare, iar suspendarea actului administrativ subsecvent nu anulează ordonanţa de urgenţă şi nu justifică sistarea procesarea cererilor depuse de operatorii economici.

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