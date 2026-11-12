115.000 de permise de muncă – numărul de lucrători străini nou-admişi solicitat de importatorii de forță de muncă pentru 2027

Patronatul Importatorilor de Forţă de Muncă (PIFM) cer un contingent de 115.000 de lucrători străini nou-admişi în 2027, cu 25.000 mai mulți decât în 2025, cotă care să fie aprobată în regim de urgență pentru a-i ajuta pe angajatori să-și programeze activitatea și să înceapă rapid procedurile de recrutare.

Ei susțin că această cotă este necesară pentru acoperirea deficitelor de muncitori din domeniul logistic şi al construcţiilor, dar şi din industrie.

”PIFM solicită noului Guvern aprobarea în regim de urgenţă, până la sfârşitul anului, a unui nou contingent de 115.000 de lucrători din state terţe pentru 2027, având în vedere necesarul enorm de forţă de muncă din domeniul logistic şi al construcţiilor, dar şi din zona capacităţilor de producţie industrială. În contextul apropierii sfârşitului anului, se impune stabilirea din timp a cadrului de planificare pentru 2027. Aprobarea contingentului într-un termen util permite angajatorilor să îşi programeze activitatea şi să demareze, în condiţii de predictibilitate, procedurile de recrutare”, aratăPIFM într-un comunicat de presă.

Reamintim că pentru 2026 a fost aprobat un contingent de 90.000 de lucrători străini admişi pe piaţa muncii, în scădere cu 10.000 de locuri de muncă faţă de plafonul de 100.000 de lucrători, în 2025, în condițiile în care construcțiile de infrastructură au accelerat pe ultima parte a PNRR. Cota anuală a fost de 100.000 de persoane în perioada 2022 – 2025.

”PIFM îşi doreşte un cadru legislativ corect, echitabil şi funcţional, care să protejeze atât angajatorii de bună-credinţă, cât şi lucrătorii. Rezultatele de până acum ne încurajează să continuăm pe calea colaborării cu instituţiile, iar toate agenţiile din domeniu care împărtăşesc aceleaşi valori sunt invitate să se alăture acestui demers”, a declarat Romulus Badea, preşedintele PIFM, citat în comunicat.

Argumentele invocate pentru susținerea solicitării

Platforma WorkInRomania a devenit complet funcţională, inclusiv fluxurile pentru înregistrarea angajatorului, autorizarea angajatorului şi depunerea cererii unice pentru vizele de lungă şedere de tip D/AM2.

Extinderea listei meseriilor deficitare vine în ajutorul angajatorilor, care nu mai sunt la fel de limitaţi în alegerile lor şi pot aduce mai uşor resursa umană de care economia românească are atâta nevoie. ”Problema a fost semnalată public, iar Ministerul Muncii a răspuns rapid, simplificând procedura. Rezultatul este un proces mai puţin birocratic şi vizibil mai rapid. Iar redeschiderea platformei până pe 15 noiembrie oferă muncitorilor şanse reale de a intra în legalitate”, a afirmat Romulus Badea.

Noile reglementări și noua metodologie de stabilire a deficitului

Reamintim că noile reglementări privind accesul străinilor pe piaţa muncii au intrat în vigoare în 8 august, după ce platforma WorkinRomania.gov.ro a devenit operaţională, însă nu pentru mult timp. Acesta este primul sistem digital integrat prin care angajatorii, agenţiile de plasare a lucrătorilor străini şi autorităţile competente gestionează, într-un flux electronic unitar, principalele proceduri privind accesul străinilor pe piaţa muncii.

Un număr de 236 de ocupaţii ce înregistrează deficit de forţă de muncă pe piața națională apar pe prima listă completă elaborată de Ministerul Muncii. Cele mai căutate joburi pentru care angajatorii nu reușesc să recruteze forță de muncă sunt cele de manipulant mărfuri, curier și muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet.

Majoritatea ocupațiilor de pe primele 30 de locuri sunt joburi pentru necalificați, cu o excepție notabilă: pe locul 11 se află sudorii, profesioniști foarte căutați în ultimele decenii, a căror formare este foarte costisitoare.

Metodologia de elaborare și actualizare a Listei ocupațiilor deficitare:

au fost identificate locurile de muncă vacante declarate de angajatori, potrivit dispoziţiilor art. 10 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor de şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, înregistrate la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă pentru care s-au eliberat adeverințe cu privire la forța de muncă disponibilă în anul 2025

au fost selectate ocupațiile pentru care au fost active la data de 31 decembrie 2025, în Registrul general de evidență a salariaților, REGES-ONLINE, cel puțin 10 contracte individuale de muncă, cu normă întreagă, încheiate de angajatori cu străini

au fost selectate ocupațiile pentru care au fost emise de către Inspectoratul General pentru Imigrări cel puțin 10 avize de angajare pentru locul de muncă declarat vacant de angajator, în anul 2025

au fost selectate numai ocupațiile care se regăsesc într-una din grupele majore 3-9 ale Clasificării ocupațiilor din România.

În Listă au fost incluse și ocupații pentru care raportul dintre numărul persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene și a municipiului București și numărul locurilor de muncă vacante declarate de angajatori este subunitar, și anume este mai mic sau egal cu 0,5.

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