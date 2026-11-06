Import record de energie: România a importat joi seară 3.400 MW, după ce producția eoliană a scăzut la 200-300 MW. Primul reactor de la Cernavodă revine vineri în sistem

România a realizat joi seară importuri masive de energie electrică, nivelul maxim depășind la un moment dat 3.400 MW, în condițiile în care producția eoliană s-a redus la numai câteva sute de MW, față de aproximativ 2.700–2.800 MW cu două zile înainte. Importurile s-au apropiat astfel de capacitatea maximă transfrontalieră, de circa 4.000 MW.

Joi, la ora 18:30, consumul de energie electrică s-a situat la un maximum zilnic de 7.899 MW, în timp ce producția internă a fost de numai 4.498 MW, potrivit datelor Transelectrica. Diferența, de 3.401 MW, a fost acoperită din importuri, în condițiile în care producția eoliană a fost la acel moment de numai 273 MW, iar producția nucleară a continuat să fie zero.

Importurile au reprezentat la acel moment aproximativ 43% din consumul instantaneu de energie electrică, în timp ce centralele pe gaze (hidrocarburi) au produs 1.740 MW, hidrocentralele 1.392 MW (ulterior au crescut producția), centralele pe cărbune 636 MW, iar biomasa 70 MW.

Situația este exact opusă celei de marți seară, când producția eoliană de 2.700–2.800 MW (peste 40% din producția totală) a menținut echilibrul Sistemului Energetic Național după ieșirea din funcțiune a centralei pe gaze de 860 MW a OMV Petrom de la Brazi. Atunci, cu vânt puternic, importurile s-au situat la aproximativ 1.200–1.300 MW în perioada vârfului de consum, mult sub nivelul înregistrat joi.

România, cea mai scumpă piață de energie din Europa

Deficitul de producție internă s-a reflectat și în prețurile de pe piața spot. România a avut joi cel mai mare preț per MWh din Europa, în condițiile producției reduse din surse regenerabile și ale indisponibilității centralei nucleare de la Cernavodă.

Prețul mediu al energiei pe piața spot de joi a depășit 320 euro/MWh, iar pentru anumite intervale orare prețurile au urcat mult peste această medie. Pentru vineri, prețul mediu zilnic al energiei cu livrare în ziua următoare s-a redus ușor, dar România a rămas cea mai scumpă piață spot.

Unitatea 1 de la Cernavodă urmează să revină în sistem

De notat totuși că situația Sistemului Energetic Național ar urma să se îmbunătățească odată cu revenirea în producție a Unității 1 de la Cernavodă. Reactorul, cu o capacitate de aproximativ 700 MW, urmează să fie resincronizat vineri cu Sistemul Energetic Național și să ajungă la capacitate în cursul zilei de sâmbătă.

Unitatea 2 va rămâne în continuare oprită, repornirea acestui reactor secundar depinzând de o creștere suplimentară a nivelului Dunării. Reintrarea în producție a unui reactor va reduce totuși necesarul de import în perioadele cu producție scăzută din surse eoliene și fotovoltaice.

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