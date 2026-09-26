Comisia cere României implementarea integrală a Directivei privind combaterea spălării banilor

Comisia Europeană a decis inițierea procedurii de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor prin trimiterea de scrisori de punere în întârziere unui grup de 18 state membre, inclusiv României, pentru că nu au notificat complet măsurile naţionale de transpunere a anumitor dispoziţii din a şasea Directivă privind combaterea spălării banilor (AML).

Au fost trimise scrisori de punere în întârziere şi Belgiei, Bulgariei, Cehiei, Germaniei, Estoniei, Greciei, Spaniei, Franţei, Croaţiei, Ciprului, Lituaniei, Luxemburgului, Ţărilor de Jos, Austriei, Poloniei, Portugaliei şi Finlandei, anunță un comunicat al CE.

Ele au acum la dispoziţie două luni pentru a finaliza transpunerea şi a notifica măsurile Executivului comunitar. În caz contrar, Comisia poate decide să trimită un aviz motivat statelor membre care au primit o scrisoare de punere în întârziere.

Directiva permite statelor membre să furnizeze acces la registrele de evidenţă a beneficiarilor reali autorităţilor competente, autorităţilor de reglementare, entităţilor raportoare şi persoanelor cu un interes legitim. A şasea Directivă AML reglementează probleme organizaţionale şi instituţionale privind combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.

Statele membre trebuiau să transpună o parte importantă din Directiva UE 2015/849, şi în special articolele 11, 12, 13 şi 15, până în 10 iulie 2026.

Implementarea graduală a celei de-a şasea Directive privind combaterea spălării banilor este esenţială pentru remedierea punctelor slabe din sistemul financiar al UE şi pentru ca toate statele membre să aplice eficient reglementările privind combaterea spălării banilor. Încrederea investitorilor şi a publicului general în pieţele financiare depinde în mare măsură de acurateţea sistemului de raportare, care asigură transparenţa în structurile privind beneficiarii reali şi controlul ale societăţilor, susţine CE.

Informaţiile clare şi la zi privind beneficiarii reali sunt de asemenea cruciale pentru organele de aplicare a legii.

Până acum, 18 state membre nu au comunicat până la termenul limită transpunerea integrală a acestor prevederi.

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