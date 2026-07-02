Ministerul Finanțelor: Impactul la buget al creșterii salariilor obținute de magistrați în Justiție – 4,5 mld. lei, iar penalitățile zilnice – 9 mil. euro. Riscurile angrenate

Impactul în bugetul 2026 al drepturilor salariale obținute de magistrați în instanțe este de aproape cinci miliarde de lei, cărora li se adaugă penalitățile de până la nuouă milioane de euro pentru fiecare zi de întârziere.

Ministerul Finanţelor a prezentat în şedinţa de joi a Guvernului o informare privind procesul în care Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) cere obligarea Guvernului și a Ministerului Finanțelor la suplimentarea bugetului cu sumele aferente titlurilor executorii scadente în anul 2026 privind drepturile salariale câștigate în instanțe de către magistrați.

Recursul declarat de Ministerul Finanţelor urmează să fie judecat la data de 9 iulie 2026.

Ministerul Finanţelor îşi reafirmă respectul pentru autoritatea hotărârilor judecătoreşti şi pentru independenţa justiţiei, însă subliniază că executarea acestora trebuie realizată cu respectarea cadrului constituţional şi legal privind administrarea finanţelor publice şi a obligaţiilor asumate de România în materia disciplinei fiscal-bugetare.

Impactul

„În cazul în care hotărârea pronunţată în primă instanţă va rămâne definitivă, impactul bugetar este estimat la aproximativ 4,8 miliarde de lei, iar neexecutarea obligaţiilor în termenul stabilit de instanţă poate atrage penalităţi de până la 9 milioane de euro pentru fiecare zi de întârziere”.

„În cazul în care hotărârea pronunţată în primă instanţă va rămâne definitivă, Guvernul şi Ministerul Finanţelor ar putea fi obligate să aloce integral aceste sume într-un termen de numai 10 zile. În opinia Ministerului Finanţelor, termenul stabilit de instanţă este incompatibil cu procedurile prevăzute de legislaţia privind finanţele publice, care impun parcurgerea unor etape obligatorii pentru modificarea bugetului de stat, inclusiv în cazul unei rectificări bugetare”.

„Totodată, neexecutarea obligaţiilor în termenul stabilit de instanţă ar putea atrage aplicarea unei penalităţi de 1% pe zi din valoarea obligaţiei, estimată la aproximativ 48 milioane de lei (circa 9 milioane de euro) pentru fiecare zi de întârziere, la care se adaugă dobânzi legale, amenzi şi alte cheltuieli de executare”.

Alte consecințe majore

Ministerul Finanţelor consideră că litigiul depăşeşte cadrul unui diferend punctual şi ridică probleme importante privind funcţionarea sistemului bugetar şi raporturile constituţionale dintre autorităţile statului. O hotărâre definitivă prin care instanţele obligă Executivul să suplimenteze bugetul de stat poate crea un precedent cu impact asupra întregului proces de elaborare şi execuţie a bugetului public.

De asemenea, Ministerul atrage atenţia asupra riscului ca aceeaşi obligaţie de plată să fie executată atât prin alocarea fondurilor către ordonatorul principal de credite, cât şi prin executarea silită a conturilor Ministerului Finanţelor, situaţie care trebuie prevenită pentru protejarea interesului public şi a fondurilor bugetare.

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