Impactul pachetului de austeritate: Încasările la buget au crescut cu 10 mld. lei în T3 față de anul trecut

Încasările bugetare au crescut cu aproape zece miliarde în trimestrul al treilea din 2025 față de aceeași perioadă a anului trecut, a precizat vineri premierul Ilie Bolojan, adăugând că s-au înregistrat rezultate mai bune la colectarea TVA (15%), accize (11%) și contribuții la sănătate (8%).

”În trimestrul al treilea față de anul trecut am încasat bugete mai mari, ne-au crescut încasările cu aproape 10 mld lei atât de la impozite, cât și TVA (15%), accize (11%) iar contribuțiile pe Casa de sănătate cu 8%. Octombrie, comparat cu anul trecut, cheltuielile de la buget au scăzut cu peste 500 milioane.

Nu putem corecta acest deficit prognozat la 8,4% în acest an decât prin scăderea cheltuielilor, pentru a evita noi taxe și impozite”, a spus premierul.

Ilie Bolojan a reamintit că de anul viitor ar urma să crească impozitele pe proprietate.

”Pachetul fiscal prevede din august creșterea impozitului pe proprietăți la persoanele fizice. Această creștere era necesară pentru că aveam cele mai mici impozite pe proprietate la persoanele fizice. Toate aceste impozite sunt venituri pentru autoritățile locale. Ele reprezintă contribuția fiecărui cetățean la ce se face în fiecare localitate. Peste tot se asfaltează, se introduc rețele de apă și gaz, se lucrează la spitale”, a precizat premierul.

El a arătat totodată că sumele colectate în plus la buget vor trebui direcționați către cofinanțarea investițiilor locale, deoarece Guvernul nu își permite să mai împrumute bani pentru acestea.

”Anul viitor, Guvernul nu va mai putea transfera sume pentru echilibrarea bugetară ca în anii trecuți, pentru că nu avem acești bani. Pentru ca aceste lucrări să continue, banii încasați suplimentar ar trebui direcționați către cofinanțarea acestor lucrări.

Am susținut adoptarea pachetului pentru administrație. El nu înseamnă doar reducerea unor cheltuieli de personal, ci creșterea capacității locale de a avea o bună guvernare, descentralizare etc.

Nu trebuie să fugim de componenta de reducere de cheltuieli. Cred că adoptarea e necesară în perioada următoare.

Analiza administrației arată că peste tot e loc de mai bine.

Acolo unde se dovedește că avem personal în plus, că avem oameni care nu performează, care sunt duși în spate de alții, aceste posturi nu mai merită să fie finanțate din bugetul de stat, ele trebuie desființate”, a detaliat Guvernul.

Guvernul își produce să reducă deficitul bugetar de la 8,4% din PIB ținta din acest an la circa 6% din PIB în 2026.

***