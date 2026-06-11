Alexandru Nazare: Negocierile cu Pfizer sunt dificile. România plătește 81.000 de euro pe zi doar dobânzi/ Impact bugetar de 0,2% din PIB

Negocierile cu Pfizer continuă dificil și se fac eforturi pentru a diminua impactul asupra bugetului de stat, având în vedere că, despăgubirilor de 680 milioane euro li se adaugă și dobânzi de 81.000 de euro pe zi, spune ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Impactul asupra bugetului este de 0,2% din PIB.

„Dosarul Pfizer este unul dintre cele mai dificile dosare financiare pe care România trebuie să le gestioneze în acest moment (…) România a pierdut procesul, iar suma de plată este de aproximativ 680 de milioane de euro, adică peste 3,4 miliarde de lei. În termeni bugetari, vorbim despre aproape 0,2% din PIB – o presiune serioasă într-un an cu mari eforturi pentru reducerea deficitului. În plus, după pierderea procesului, dobânzile curg zilnic: aproximativ 81.000 de euro pe zi, adică aproape 2,5 milioane de euro pe lună”, a scris ministrul interimar al Finanţelor, Alexandru Nazare, miercuri seară, pe Facebook.

Acesta a explicat că nu poate oferi detalii concrete despre negocierile cu Pfizer: „Există un regim de confidenţialitate pe care trebuie să îl respectăm. Într-un dosar de această dimensiune, orice declaraţie publică făcută imprudent poate afecta poziţia României. Ce pot spune este că, de la momentul pierderii procesului, facem eforturi continue pentru a diminua impactul acestuia asupra bugetului de stat şi, în consecinţă, asupra banilor cetăţenilor”.

„Am iniţiat discuţiile necesare, precum şi corespondenţa cu reprezentanţii Pfizer, am avut o întâlnire la Washington şi continuăm să ne coordonăm cu Ministerul Sănătăţii, cu instituţiile din Polonia – stat aflat intr-o situaţie similară – şi am deschis un dialog tehnic cu Comisia Europeană.

Soluțiile pe care le încearcă Guvernul în negocierile, dificile, cu Pfizer

Obiectivul este să reducem cât mai mult consecinţele asupra bugetului. Căutăm o soluţie mai bună decât plata integrală imediată: fie printr-o formulă care să limiteze presiunea bugetară, fie prin produse medicale de care sistemul de sănătate are nevoie, în locul unor vaccinuri care nu mai sunt necesare României”, a mai transmis ministrul interimar.

Acesta cere însă „să menţinem un nivel de realism”. „Negocierea este una dificilă, pentru că vine după un verdict nefavorabil. Facem tot ceea ce ţine de noi, dar rezultatul nu depinde doar de partea română. Acest dosar arată cât de scump poate deveni un angajament luat fără o evaluare corectă a nevoilor reale. În 2021 am avertizat, în scris şi în Guvern, că dozele cumpărate în exces pot genera costuri mari pentru România”.

„Astăzi trebuie să gestionăm consecinţele: să apărăm România în apel, să limităm pierderile şi să protejăm bugetul cât se mai poate”, a mai transmis Nazare.

România a pierdut în primă instanţă procesul cu Pfizer şi are de plătit 600 de mil. de euro.

Foştii miniştri ai Sănătăţii din perioada pandemiei se acuză reciproc încă de la începutul lunii aprilie când a fost pronunţată decizia instanţei belgiene.

Guvernul caută soluţii pentru gestionarea situaţiei, fiind luate în calcul mai multe scenarii.

****