Impactul AI asupra pieței muncii europene: Creștere cu 4% a productivității – risc ridicat de șomaj în cazul tinerilor și de disponibilizări în firmele mici

Utilizarea inteligenței artificiale (AI) de către angajații din UE a avansat semnificativ în ultimii ani, dar se păstrează încă o diferență considerabilă cu ceea ce se întâmplă pe piața muncii americane, conform unui raport prezentat marți de Comisia Europeană – aproximativ 30% dintre lucrătorii Uniunii utilizează instrumente AI, față de 43% în SUA.

Variațiile sunt însă consistente, cu rate record ce se apropie de 36% în Suedia, Țările de Jos, Danemarca, Finlanda și Suedia, și cu ponderi sub 10% din totalul salariaților înregistrate în România, Polonia, Bulgaria, Grecia și Cipru.

Procentele mai reduse sunt efectul unei adoptării modeste a acestor tehnologii de către firmele europene, comparativ cu SUA. Astfel, deși procentul firmelor din UE ce utilizează AI a crescut de la 7,6% în 2021, la aproape 20% în 2025, el se află mult în urma utilizării din SUA, conform unui studiu din martie referitor exact la acest gap tehnologic dintre cele două continente.

De exemplu, în ceea ce privește tehnologiile de inteligență artificială generativă (AI generativ), ponderea din Germania este cu 12 pp sub cea din SUA:

Analiza prezentată marți de către Comisia Europeană atrage atenția că adoptarea AI în UE depinde în proporție de peste 80% de furnizori din afara UE pentru produse, servicii, infrastructură și proprietate intelectuală digitale esențiale, ceea ce ridică mari îngrijorări cu privire la competitivitate și autonomie strategică.

Avantajele folosirii tehnologiilor AI

Datele arată că adoptarea AI crește productivitatea muncii cu aproximativ 4%, fără efecte negative asupra ocupării forței de muncă la nivel de întreprindere pe termen scurt, și că întreprinderile care o adoptă plătesc salarii mai mari. Beneficiile în materie de productivitate sunt distribuite inegal, întreprinderile mijlocii și mari înregistrând creșteri ale productivității semnificativ mai ridicate, ceea ce ar putea face ca AI să agraveze decalajele de veni, mai ales având în vedere structura industrială a Europei, dominată de IMM-uri.

În prezent, 67% dintre lucrătorii europeni consideră că AI îi ajută să își îndeplinească sarcinile mai rapid.

Pe baza constatărilor unui sondaj realizat în 2024 și 2025, 86,2% dintre lucrătorii din locurile de muncă identificate ca fiind „de calitate superioară” utilizează calculatoare și laptopuri pentru a-și desfășura activitatea. Această valoare este mai ridicată decât media UE (80,2%) și cu 31,2 pp mai mare decât în cazul locurilor de muncă cu venituri și stabilitate mai scăzute (58,1%).

Beneficiile se concentrează în întreprinderile mijlocii și mari și sunt mai semnificative atunci când adoptarea este însoțită de investiții în formarea forței de muncă, în software și date.

În economiile cu sisteme de inovare solide, un nivel ridicat de calificare a forței de muncă și politici coordonate de formare, precum Danemarca și Suedia, adoptarea este asociată cu perfecționarea internă a competențelor, transformarea locurilor de muncă și creșterea numărului de locuri de muncă care necesită calificări înalte.

În cazul în care adoptarea AI completează forța de muncă, aceasta poate sprijini crearea de locuri de muncă de calitate superioară prin realocarea sarcinilor și perfecționarea competențelor, în special în sectoarele cu intensitate ridicată de cunoaștere, cum ar fi sistemele de educație.

Efectele negative

În contextele cu resurse reduse, din cauza AI se recurge însă la reducerea forței de muncă sau la externalizarea angajărilor, în loc de recalificarea personalului actual, ceea ce reflectă diferențele în ceea ce privește flexibilitatea pieței muncii, penetrarea digitală și compoziția sectorială.

Introducerea AI evidențiază o scădere a cererii pentru sarcini cognitive standardizate (de exemplu, muncă de birou, transcriere, traducere) și o creștere a cererii pentru roluri analitice și tehnice (de exemplu, de supraveghere și analiză). Prin faptul că afectează atât sarcinile de rutină, cât și cele care nu țin de rutină, AI conduce, deocamdată, mai degrabă la o reconfigurare a conținutului posturilor decât la o înlocuire pe scară largă a locurilor de muncă.

Deși baza de date științifice evoluează continuu odată cu adoptarea tot mai largă a IA, studiul arată o creștere exponențială a expunerii la AI în toate profesiile, cele care necesită calificări superioare fiind, în general, mai expuse.

Concentrându-ne în mod specific pe AI generativă, printre ocupațiile care se dovedesc a avea o expunere deosebit de ridicată la AI se numără diferite tipuri de manageri și profesioniști din domeniul financiar.

Cercetările au evidențiat, de asemenea, potențialele costuri cognitive, sociale și emoționale ale utilizării frecvente a AI.

AI crește productivitatea, dar și riscul erorilor

Într-un sondaj realizat pe un eșantion de 319 lucrători din domeniul cunoașterii, care au raportat 936 de situații reale de utilizare a AI la locul de muncă, o încredere mai ridicată în AI a anticipat un efort mai redus de gândire critică, iar lucrătorii au trecut de la producerea și evaluarea conținutului la simpla supraveghere a acestuia.

Un alt studiu cu metode mixte desfășurat pe 666 de participanți din Regatul Unit a identificat o corelație negativă semnificativă între utilizarea frecventă a AI și performanța în gândirea critică, mediată de degrevarea cognitivă și fiind cel mai pronunțată în rândul utilizatorilor tineri.

Experimentele derulate la locurile de muncă explică de ce astfel de efecte pot coexista cu o creștere a performanței. Într-un experiment realizat pe 758 de consultanți, AI generativă a sporit viteza și calitatea muncii în cazul sarcinilor care se încadrau în capacitățile sistemului. În schimb, la o sarcină ce depășea capacitatea acestuia, consultanții care au folosit AU au avut o probabilitate cu 19 pp mai mică de a ajunge la o soluție corectă, acceptând rezultate plauzibile, dar eronate.

Presiune structurală, în următorul deceniu, pe procesul de transformare a tinerilor la început de carieră în profesioniști cu experiență

Un studiu transnațional care a analizat 243 de milioane de înregistrări privind angajările noi și 407 milioane de oferte de muncă confirmă amploarea contracției ofertei de muncă pentru entry level, numărul angajărilor la nivel de începători înregistrând o scădere cuprinsă între 14 și 29%, în funcție de țară, în special în sectoarele expuse la AI, precum serviciile pentru clienți și dezvoltarea de software.

În Regatul Unit, numărul de anunțuri de locuri de muncă pentru absolvenți a scăzut cu 12% față de aceeași perioadă a anului precedent la jumătatea anului 2025, ajungând la cea mai mică pondere înregistrată cel puțin din 2018.

Unii cercetători avertizează împotriva unei atribuiri excesive, iar OCDE menționează că șomajul în rândul proaspăt absolvenților a început să crească înainte de adoptarea AI generative, subliniind importanța crescândă a competențelor în raport cu calificările formale și alți factori.

Deși dezbaterea privind atribuirea este deschisă, explicațiile sugerate evidențiază faptul că procesul prin care lucrătorii juniori devin profesioniști cu experiență în următorul deceniu se află sub presiune structurală, conform analizei prezentate marți de către Comisia Europeană, acesta fiind și motivul pentru care executivul UE a stabilit crearea unui grup de experți în domeniul AI care să investigheze permanent implicațiile acestor tehnologii asupra pieței muncii.

****