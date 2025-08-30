Impactul pachetului fiscal aprobat vineri – 3,7 mld. lei – ministrul Finanțelor

Impactul bugetar al noilor măsuri fiscale, aprobate vineri de Guvern în cadrul celui de-al doilea pachet este de 3,7 miliarde de lei, conform ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

„3,7 miliarde este impactul pachetului fiscal și impactul tuturor celorlalte pachete fiscale prezentate la acest moment este de 6,9 miliarde” de lei, a adăugat oficialul.

Propunerile adoptate ce vizează finanţele publice ”reuşesc să rezolve nişte probleme structurale” legate de modul în care se colectează banii publici, de modul în care sunt tratate firmele în insolvenţă, de modul în care sunt regândite eşalonările la nivelul ANAF, astfel încât să fie corecte, şi ”rezolvă o plajă foarte mare de probleme”, a mai declarat Alexandru Nazare, la finalul ședinței de vineri a Executivului.

Principalele declarații ale ministrului Finanțelor

Prin pachetul fiscal pe care l-am aprobat astăzi (vineri – n.r.), România face un pas decisiv pentru a parcurge următoarele examene, din septembrie şi octombrie, cu bine. E un pas extrem de important pentru a depăşi această perioadă economic dificilă prin care trecem. Foarte multe din prevederile acestui pachet erau lucruri care fie erau asumate în PNRR în varianta iniţială, acum patru ani, dar angajamente care nu au fost duse la bun sfârşit, fie erau multe alte chestiuni legate de combaterea evaziunii, de insolvenţă, de modul în care tratăm şi respectăm contribuabilii, reguli noi în privinţa colectării ANAF. S-a vorbit foarte mult despre aceste lucruri, acest pachet 2 le pune în practică, acest pachet 2 reuşeşte să rezolve nişte probleme structurale legate de modul în care colectăm banii publici, de modul în care tratăm firmele în insolvenţă, de modul în care regândim eşalonările la nivelul ANAF astfel încât să fie corecte, rezolvă o plajă foarte mare de probleme, despre care s-a vorbit mult, dar nu au fost până acum adoptate.

În ceea ce priveşte eliminarea impozitului pe cifra de afaceri a companiilor de peste 50 de milioane de euro, ministrul a spus că noul sistem tratează ”punctual cheltuielile sensibile” ale companiilor multinaţionale, subliniind că statul român îşi doreşte investiţii din partea acestor companii.

În momentul de față, având în vedere ce ne așteaptă în octombrie prin evaluarea Comisiei Europene, suntem nevoiți să luăm aceste măsuri în acest moment pentru a proteja România, companiile, pe români, de o situație mult mai dificilă prin care am putea trece dacă ne-am pierde calificativul de investiții, care ar însemna taxe mult mai mari, măsuri mult mai dure, ar însemna o libertate mult mai mică de a lua deciziile pe care noi le considerăm bune și noi le considerăm optime pentru România în acest moment.

Sunt optimist că în evaluarea din septembrie, următoare, a agenției de rating Moody’s, România, în urma discuțiilor purtate în ultima săptămână, eforturile pe care le-am făcut, până în acest moment, vor fi evaluate în mod corect și sunt optimist, după adoptarea acestui pachet 2, că suntem mult mai aproape de momentul în care să trecem cu bine de luna octombrie, să protejăm posibilitatea de a folosi și toate fondurile europene anul viitor, care era în pericol și la Consiliul din iulie și rămâne în pericol și la Consiliul din octombrie, și să deschidem calea către măsuri care să încurajeze investițiile. Aceste măsuri există deja în acest pachet.

Omăsură foarte importantă este eliminarea impozitului pe cifra de afaceri a companiilor de peste 50 de milioane de euro, care nu discrimina între companii românești și companii străine, le trata pe toate la fel. Noul sistem de impozitare pe care l-am propus tratează punctual acele cheltuieli ale companiilor multinaționale care sunt sensibile, vorbim de cheltuieli de management, vorbim de consultanță, vorbim de proprietate intelectuală, și atrage atenția asupra unei mai bune monitorizări a acestor cheltuieli tocmai pentru a trata exact acele puncte sensibile și nu întreaga dezvoltare a unei companii multinaționale, pentru că ne dorim investiții din partea acestor companii. Iar aceste investiții, din momentul implementării acestui impozit pe cifra de afaceri, investițiile private au scăzut și suntem perfect conștienți că investițiile private sunt cheia succesului, sunt de trei ori mai mari decât investițiile publice și avem nevoie de ele, mai ales în această perioadă dificilă economic și mai ales în acest an și anul viitor, fie că sunt din fonduri private, fie că sunt din PNRR, fie că sunt din fonduri europene.

Este un pachet complex de măsuri de combatere a evaziunii, de regândire a insolvenței, de creștere a colectării și de instituire a unui tratament corect pentru contribuabilii corecți care își plătesc taxele, care își respectă creditorii și care vor să dezvolte România.

