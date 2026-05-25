BCR: ”Noua prognoză de inflație a BNR e posibil să nu includă impactul deprecierii cursului euro/leu” – Leul s-a depreciat cu -3% în 2026

Noua prognoză de inflație a Băncii Naționale a României (BNR), ce vizează o rată anuală de creștere a prețurilor de consum de 5,5% pentru finalul acestui an, este posibil să nu includă impactul deprecierii monedei locale de la începutul lunii mai, arată într-un raport de analiză economiștii Erste/BCR Cercetare.

BNR și-a revizuit în luna mai așteptările de inflație la 5,5% an la an pentru finalul lui 2026, cu 1,6 puncte procentuale peste prognoza anterioară. Pentru finalul lui 2027, BNR se așteaptă la o rată a inflației de 2,9% an la an, iar analiștii Erste/BCR punctează că aceste prognoze au fost făcute cu datele disponibile până la finalul lunii aprilie.

”Este posibil (ca estimările) să nu cuprindă impactul deprecierii monedei locale de la începutul lunii mai. În ceea ce privește cursul de schimb EUR/RON, guvernatorul (Mugur Isărescu) a spus că este probabil ca nivelul actual să fie cel de echilibru și că evoluția lui depinde de măsurile fiscale și stabilitatea politică”, arată analiștii.

Leul a pierdut 3% din valoare în fața euro, în 2026

De notat că leul a încheiat săptămâna trecută cu o depreciere de -0,7% față de euro, raportat la valoarea de la finalul săptămânii anterioare. Comparativ, forintul maghiar s-a apreciat cu 0,9% față de euro săptămâna trecută, zlotul polonez a câștigat 0,2%, iar coroana cehă a fost relativ constantă.

De la începutul anului, leul s-a depreciat cu 3,0% față de euro, zlotul polonez a pierdut 0,5%, forintul maghiar sa apreciat cu 7,3%, iar coroana cehă a pierdut 0,6%.

Analiștii mai punctează că, săptămâna trecută, volumul tranzacțiilor de pe piața valutară locală a scăzut față de acum două săptămâni, dar a rămas peste media pe termen lung. Cele mai multe tranzacții au fost făcute marți, reprezentând aproximativ 33% din totalul întregii săptămâni.

