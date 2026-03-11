Viceguvernator BNR: O creștere de 10% a prețului petrolului adaugă 0,3 puncte procentuale la inflație. Cât de expusă e România

Estimările Băncii Naționale a României (BNR) arată că o creștere permanentă cu 10% a prețului petrolului va avea un impact anual asupra inflației de circa +0,3 puncte procentuale, ceea ce ar impune regândirea estimărilor de inflație actuale, potrivit viceguvernatorului BNR Cosmin Marinescu.

În prezent, BNR estimează o rată anuală a inflației IPC de 3,9% la final de an.

Acesta a avut un discurs marți în care a spus că agravarea situației de securitate din Orientul Mijlociu amplifică sever incertitudinea și sporește volatilitatea la nivel global, în special pe piețele produselor energetice, dar și pe piețele financiare, foarte sensibile la asemenea turbulențe geopolitice și de securitate.

De la debutul războiului americano-israelian împotriva Iranului, prețul petrolului Brent s-a apreciat cu peste 25%, tranzacționându-se la 14:30 ora României în apropiere 92 de dolari/baril (+27% în luna martie). În același timp, prețul mediu al carburanților în România a crescut cu aproximativ 50 de bani în cazul motorinei standard și cu aproximativ 35 de bani în cazul benzinei standard.

România consumă anual circa opt milioane de tone de carburanți, preponderent motorină, unde prețul scade mai greu

Potrivit lui Marinescu, România are o dependență netă de importuri energetice de petrol mai redusă decât alte economii europene, de circa 1,5% din PIB – ca medie anuală în perioada 2022-2024, cu tendință de reducere la 1% din PIB în 2025. Cu toate acestea, expunerea pe canalul prețurilor bunurilor de consum rămâne una importantă.

De notat că o scumpire de 32-33 de bani a avut loc la 1 ianuarie ca urmare a creșterii accizei după actualizarea cu inflația.

Comparativ cu luna trecută, prețul mediu al unui litru de benzină s-a majorat cu 6,9%, ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costa cu 27 lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile.

***