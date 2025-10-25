IMM-urile susțin majorarea contingentului de lucrători străini pentru 2026/ Cele mai afectate sectoare de deficitul de angajați

IMM România susține propunerea Patronatului Importatorilor de Forță de Muncă (PIFM) cu privire la necesitatea majorării contingentului de lucrători străini pentru anul 2026 la 150.000 de noi avize de muncă.

Joi, Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă din România (PIFMR) a avertizat asupra necesității ajustării contingentului de lucrători străini pentru 2026, în funcție de cererea reală din piață și introducerea unor mecanisme flexibile, ca pași esențiali pentru menținerea competitivității României și continuitatea activităților economice.

„Pentru anul 2025, Guvernul României a aprobat un contingent de 100.000 de lucrători străini, însă datele centralizate de Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI) arată că, până în prezent, au fost depuse peste 230.885 de cereri de avize de angajare, aproape triplu față de limita stabilită prin hotărâre de guvern. Până în luna octombrie 2025, IGI a emis 78.016 avize de muncă, restul cererilor fiind în așteptare din lipsă de contingent sau din cauza întârzierilor generate de reanalizarea dosarelor respinse la începutul anului.”, susțin reprezentanții PIFMR, potrivit Agerpres.

Potrivit organizației patronale IMM România, un contingent mai mare de avize de muncă nu reprezintă doar o măsură necesară pentru acoperirea deficitului de forță de muncă, ci și o decizie strategică pentru menținerea investițiilor, competitivității economice și sustenabilității sistemului fiscal și de pensii.

„IMM România sprijină simplificarea și digitalizarea procedurilor administrative pentru emiterea avizelor și vizelor de muncă, astfel încât să se reducă durata procesării și să se evite pierderea forței de muncă către alte state și își reafirmă angajamentul său de a sprijini măsuri pragmatice care contribuie la stabilitatea și dezvoltarea mediului de afaceri, precum și la integrarea sustenabilă a lucrătorilor străini în economia românească”, se prezicează în comunicatul transmis vineri de IMM România.

Forța de muncă străină, o realitate permanentă a economiei românești/ Cele mai afectate sectoare de deficitul de angajați

Forța de muncă străină nu mai este o soluție temporară, ci o realitate permanentă a economiei românești, susține Elena Panțiru, vicepreședinte al Patronatului Importatorilor de Forță de Muncă din România.

„Contingentul actual nu mai reflectă dinamica pieței muncii și limitează dezvoltarea companiilor care au nevoie urgentă de personal. România trebuie să adopte o politică de imigrație de muncă predictibilă, flexibilă și adaptată contextului actual”, a declarat Panțiru.

Deficitul de personal se resimte în toate ramurile economiei, dar cele mai afectate rămân construcțiile și infrastructura, industria alimentară și HoReCa, agricultura, transporturile, logistica și sectorul serviciilor de îngrijire și asistență socială.

„Aceste domenii nu pot funcționa fără aportul lucrătorilor străini, care au devenit o resursă esențială pentru stabilitatea și dezvoltarea economiei românești”, a adăugat vicepreședinta patronatului.

