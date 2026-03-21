IMM-urile din comerț resimt scăderea consumului și anticipează noi scumpiri din cauza creșterii prețurilor energiei și carburanților

Vânzările din comerțul cu amănuntul din România au scăzut cu 6,5% în ianuarie 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, potrivit Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii din România (ANCMMR). Aceasta reprezintă cea mai mare contracție de după pandemie. Feliciu Paraschiv, vicepreședinte ANCMMR, a explicat că în spatele magazinelor există distribuitori, procesatori și producători și că scăderea vânzărilor afectează întreg lanțul economic.

„În spatele retailului există un întreg lanț: distribuitor, procesator, producător. Vânzările au scăzut în ianuarie 2026 față de ianuarie 2025 cu 6,5%, iar în termeni reali volumele vândute au scăzut cu 7,5–7,6%”, a declarat Feliciu Paraschiv, vicepreședinte ANCMMR.

Potrivit lui Paraschiv, românii își ajustează comportamentul de consum și optează mai mult pentru produse mai ieftine sau pentru mărcile proprii ale magazinelor. Creșterea salarială estimată pentru 2026 de 5–6% va fi aproape complet absorbită de inflație, ceea ce reduce veniturile reale ale populației.

Paraschiv a menționat că scăderea consumului nu se limitează la magazinele mari și afectează lanțul de aprovizionare, de la procesatori la producători.

El a adăugat că prețurile alimentelor de bază, inclusiv pâinea, lactatele și mezelurile, ar putea crește cu 8–10% până la sfârșitul anului, ca urmare a costurilor mai mari cu energia și transportul.

Scăderea cererii are efecte directe asupra IMM-urilor. Paraschiv a declarat că aceasta va duce la disponibilizări și la ieșiri de pe piață în rândul firmelor mici și mijlocii, care nu pot absorbi pierderi mari. În lipsa vânzărilor suficiente, companiile vor trebui să ajusteze numărul de angajați sau să reducă anumite operațiuni.

Paraschiv a subliniat că retailul reflectă evoluția consumului și că scăderea vânzărilor afectează întreg lanțul economic, nu doar magazinele mari. El a adăugat că monitorizarea consumului și adaptarea ofertei sunt esențiale pentru funcționarea firmelor și pentru menținerea stabilității pieței.

