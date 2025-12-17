Deciziile coaliției: IMCA – reducere la 0,5%, de la 1 ianuarie, și eliminare din 2027 – salariul minim crește cu 275 lei de la 1 iulie 2026 – veniturile parlamentarilor și subvențiile partidelor se reduc cu 10%, fără precizarea datei

Coaliţia de guvernare, reunită pe 17 decembrie, în prezenţa liderilor PSD, PNL, USR, UDMR şi ai minorităţilor naţionale, a căzut de acord să reducă cu 10% cheltuielile în administraţia centrală, fără afectarea salariilor de bază, şi să crească salariul minim la 4.325 (de la 4.050 lei), începând cu 1 iulie 2026.

Pachetul de reformă a administraţiei publice se închide, astfel, prin decizia de reducere cu 10% a cheltuielilor la nivelul administraţiei centrale, fără a afecta nivelul salariilor de bază. Adică, fiecare primar decide cum va face diminuarea cheltuielilor.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA) urmează să definitiveze actul normativ în vederea angajării răspunderii Guvernului.

În ceea ce privește măsurile de stimulare a economiei, ele vor fi detaliate înainte de adoptarea bugetului pentru 2026, urmând să fie incluse în lege.

De asemenea, liderii coaliţiei au mai convenit:

reducerea cu 10% a sumei forfetare încasate de senatori şi deputaţi

reducerea cu 10% a subvenţiilor încasate de partidele politice

⁠reducerea la 0,5% a impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA), începând cu 1 ianuarie 2026

eliminarea IMCA, din 2027.

Ținta de deficit pentru 2026: 6,4% din PIB

Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit astăzi, la Palatul Victoria, cu reprezentanții FIC în contextul consultărilor guvernamentale pentru legislația necesară pregătirii bugetului de stat pentru anul 2026. Conform comunicatului Guvernului de după întâlnire, discuțiile s-au axat asupra impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) și a regimului fiscal, factori determinanți pentru derularea investițiilor și pentru economie, după cum precizează executivul.

În cadrul întâlnirii, reprezentanții mediului de afaceri au adus argumente pentru eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri, subliniind că introducerea acestuia a afectat investițiile și sentimentul de încredere al investitorilor în economia românească.

”Prim-ministrul a precizat că vor fi analizate toate argumentele, atât din perspectivă economică, cât și socială, iar în perioada imediat următoare vor fi luate decizii cu privire la impozitul minim pe cifra de afaceri, salariul minim, reforma administrativă. Aceste decizii vor sta la baza definitivării bugetului de stat pentru anul 2026, care ar putea fi aprobat până la finalul lunii ianuarie a anului viitor, cu un obiectiv clar de încadrare în ținta de deficit bugetar de 6,4% din PIB”, a mai transmis executivul.

În același timp, arată Guvernul, reprezentanții Consiliului Investitorilor Străini au subliniat importanța predictibilității fiscale pentru dezvoltarea proiectelor de investiții.

”De asemenea, au arătat deschiderea de a contribui cu studii și soluții pentru fundamentarea măsurilor guvernamentale și, în perspectivă, pentru construirea unui model economic competitiv care să ducă România la o nouă etapă de dezvoltare. Consultările între Guvern și reprezentanții Consiliului Investitorilor Străini vor continua în perioada următoare”, a mai precizat Guvernul.

Din partea Guvernului, la întâlnirea de la Palatul Victoria, alături de premierul Ilie Bolojan au mai participat șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, și consilierul de stat în Cancelaria Prim-Ministrului, Mircea Gutin.

****