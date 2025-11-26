BERD: Fostele state comuniste îmbătrânesc înainte de-a se îmbogăți – Îmbătrânirea populației, o „bombă cu ceas” pentru Europa



Statele trebuie să acționeze acum pentru a împiedica încetinirea creșterii populației pentru a nu-și afecta perspectivele economice pe termen lung, conform unui raport Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare într-un raport anual publicat marți și prezentat de Reuters.

Raportul arată că îmbătrânirea populației a început deja să afecteze creșterea economică în unele țări.

În Europa emergentă, scăderea ponderii populației active va reduce creșterea anuală a PIB-ului pe cap de locuitor cu aproape 0,4 puncte procentuale pe an, între 2024 și 2050.

„Deja astăzi, demografia erodează creșterea nivelului de trai și va fi un obstacol pentru creșterea PIB-ului în viitor”, a declarat pentru Reuters Beata Javorcik, economist-șef al BERD.

Fostele țări comuniste „îmbătrânesc înainte de a se îmbogăți”

Țările postcomuniste, a spus ea, „îmbătrânesc înainte de a se îmbogăți”, vârsta medie ajungând la 37 de ani într-un moment în care PIB-ul mediu pe cap de locuitor este de 10.000 de dolari. Aceasta reprezintă un sfert din suma înregistrată atunci când vârsta medie a atins acest nivel în economiile avansate în anii 1990.

Raportul enumeră și o serie de factori ce determină scăderea natalității, de la schimbări în normele sociale până la reducerea veniturilor profesionale ale femeilor care au copii.

Dar, deși aproape toate țările BERD au cel puțin unele stimulente pentru a stimula natalitatea, Javorcik atrage atenția că aceste măsuri nu au produs o schimbare semnificativă și durabilă în nicio țară.

Migrația la nivelul necesar pentru a contracara scăderea natalității nu este acceptabilă din punct de vedere politic în majoritatea statelor, se arată în raport, iar majoritatea cetățenilor are o atitudine „ambivalentă” față de stimularea utilizării IA pentru creșterea productivității.

Cea mai la îndemână pârghie pe care o au guvernele – creșterea vârstei de pensionare; dar presupune o discuție sinceră cu cetățenii

Cea mai la îndemână pârghie, a spus Javorcik, este ca oamenii să lucreze mai mult timp, ceea ce ar necesita și o oarecare recalificare și, potențial, modificări ale sistemelor de pensii.

„Ceea ce avem nevoie este să purtăm o discuție matură cu alegătorii despre situația actuală, întrucât oamenii tind să subestimeze semnificația tendințelor demografice”, a spus ea.

„Trebuie să informăm în special alegătorii mai tineri, deoarece ei sunt cei care vor suporta povara sistemelor de pensii de tip pay-as-you-go.

Niciuna dintre măsurile care pot compensa scăderea natalității nu este populară din punct de vedere politic.

Raportul a constatat însă că îmbătrânirea populației, și a liderilor, îngreunează situația, întrucât aceștia favorizează protejarea pensiilor și restricționarea migrației.

În economia la nivel global, vârsta medie a liderilor este de 60 de ani, cu 19 ani mai ridicată decât vârsta medie a adulților. În cazul autocrațiilor, acest decalaj este chiar mai larg și s-a extins de la 26 de ani în 2023, comparativ cu 19 ani în 1960.

Cele mai noi state membre ale BERD, inclusiv țări tinere și în creștere precum Nigeria, ar trebui să se concentreze pe stimularea creșterii locurilor de muncă și a expansiunii sectorului privat, întrucât timpul trece, a afirmat Javorcik. „Acest dividend demografic de care pot beneficia este efemer”, a spus ea, indicând scăderea natalității în alte părți ale Africii. „Așadar, există doar o fereastră de oportunitate, iar aceste țări trebuie să profite de ea.”

