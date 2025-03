Ilie Bolojan va participa la reuniunea șefilor de stat și de guvern ai „coaliției celor care vor”, privind securitatea în Ucraina

Președintele interimar Ilie Bolojan va participa joi, 27 martie, la reuniunea șefilor de stat și de guvern ai așa-numitei „coaliții a celor care vor” (coalition of the willing, n.r.) privind securitatea în Ucraina, care va avea loc la Paris, a informat, duminică, Administrația Prezidențială.



Ilie Bolojan a participat în urmă cu două săptămâni și la reuniunea în format de videoconferință convocată de premierul britanic, Keir Starmer, unde a subliniat angajamentul României de a continua sprijinul pentru Ucraina și pentru eforturile de asigurare a unei păci durabile și corecte.



„Coordonarea noastră strânsă în acest proces rămâne esențială. Am subliniat angajamentul României de a continua sprijinul pentru Ucraina și pentru eforturile de asigurare a unei păci durabile și corecte. O încetare necondiționată a focului este un prim pas către acest obiectiv, iar Ucraina trebuie să fie de acord cu aceasta”, scria Ilie Bolojan, pe platforma X, după reuniune.

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a declarat, într-un interviu pentru The New York Times, că președintele american Donald Trump are dreptate când spune că țările europene trebuie să suporte o povară mai mare pentru apărarea lor colectivă, transmite Reuters.

„Trebuie să ne gândim la apărare și securitate într-un mod mai imediat”, a spus el într-un interviu acordat ziarului.

Starmer încearcă să formeze o forță militară multinațională, pe care o numește o „coaliție a celor care vor”, pentru a menține securitatea cerului, porturilor și granițelor Ucrainei după orice acord de pace.

***