Ilie Bolojan: Va exista o perioadă tranzitorie pentru prețul la gaze. Până în martie 2027, prețul pentru consumatorii casnici va fi administrat

Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri că, între 1 aprilie anul acesta și sfârșitul lunii martie 2027, va exista o perioadă tranzitorie cu un preț la gaze naturale care nu va mai fi plafonat, dar va fi administrat pentru consumatorii casnici, astfel încât să fie stabil.

Ilie Bolojan a explicat că, în acest sens, va fi reglementat prețul la gaze pentru consumatorii casnici pe tot lanțul — de la producători la transportatori, distribuitori și furnizori — menționând că „prețul va rămâne stabil”.

„Un aspect important este plafonarea administrativă a prețului la gaz. Așa cum știți, trebuie să facem pași pentru a elimina plafonarea prețului la gaze, dar în același timp trebuie să protejăm cetățenii României de un posibil puseu de inflație, care ar putea apărea pe fondul creșterii necontrolate a prețurilor la gaze. De asemenea, fiind un an greu, este normal să luăm aceste măsuri, având în vedere că, din 2027, România va avea un avantaj important, în sensul în care, așa cum am spus, vom avea resurse suplimentare de gaze în Marea Neagră, ceea ce ar trebui să ducă la scăderea prețului gazelor și să înlăture orice probleme de aprovizionare iarna, în perioadele cu ger”, a afirmat Bolojan, într-o conferință de presă la Palatul Victoria.

Potrivit premierului, anul 2027, când va exista această supraproducție de gaze, ar fi un moment mai potrivit pentru liberalizarea prețului la gaz.

„Propunem, deci, ca între 1 aprilie anul acesta și sfârșitul lunii martie 2027 să existe o perioadă tranzitorie, cu un preț care nu va mai fi plafonat, ci administrat pentru consumatorii casnici. Ce înseamnă asta? Înseamnă că vom reglementa prețurile pentru casnici pe tot lanțul — de la producători la transportatori, distribuitori și furnizori. Asta înseamnă că prețul va rămâne stabil pe tot parcursul anului și nu vor fi alte modificări până în primăvara anului viitor. Prețul la gaz va fi administrat pentru toți consumatorii casnici și pentru toate CET-urile, pentru cantitatea utilizată la generarea energiei termice. Pentru celelalte activități nu va mai exista plafon, dar, potrivit datelor actuale, majoritatea consumatorilor din economie achiziționează gaze la prețuri sub plafon”, a precizat Bolojan.

Premierul a mai spus, referitor la discuțiile privind acordarea unui sprijin de 100 de lei pentru consumatorii vulnerabili, că „în condițiile în care va exista un preț reglementat, sprijinul nu mai are logică”. „Logica acestui sprijin ar fi existat dacă prețul s-ar fi liberalizat; cei cu venituri mai mici, afectați într-o măsură mai mare, ar fi beneficiat, așa cum am procedat în anii trecuți în domeniul energiei electrice, prin astfel de vouchere”, a spus Bolojan. El a mai menționat că, împreună cu ministrul Energiei și cu alți miniștri, va avea întâlniri săptămâna viitoare cu factorii din domeniu — producători, furnizori și alți actori interesați — pentru definitivarea schemei.

„În principiu, prețurile nu vor depăși nivelurile actuale, deci nu vor exista creșteri ale prețului la gaz. Aceasta este decizia, astfel încât să anticipăm supraoferta care ar trebui să apară anul viitor, când, în condiții normale, având o supraofertă de gaze, ar trebui să avem în România un preț decent la gaz pentru toți locuitorii și stabil pentru mulți ani de acum înainte”, a mai spus Bolojan.

Întrebat de ce doar consumatorii casnici vor beneficia de această măsură, și nu și cei industriali, premierul a răspuns că a avut întâlniri cu specialiștii și cu vicepremierii și s-a stabilit această direcție de principiu, urmând ca săptămâna viitoare pachetul să fie definitivat.

Potrivit premierului, vor fi făcute demersuri la Comisia Europeană pentru a clarifica faptul că această măsură este tranzitorie, astfel încât, din 2027, când producția de gaze va fi mult mărită, să nu se mai justifice nicio schemă de plafonare, nici măcar administrativă. „Asta nu ne generează costuri, nu afectează competiția în piață, este o măsură tranzitorie”, a mai adăugat premierul Ilie Bolojan.

