Ilie Bolojan a numit un nou secretar general la Ministerul Energiei înainte de căderea Guvernului

Guvernul condus de Ilie Bolojan a operat una dintre ultimele mutări administrative chiar înainte de a fi demis prin moțiune de cenzură, vizând conducerea aparatului birocratic din Ministerul Energiei.

Premierul a decis numirea temporară a lui Sorin-Dumitru Elisei în funcția de secretar general al Ministerului Energiei, pentru o perioadă de șase luni, conform Economedia.ro.

Potrivit deciziei semnate de prim-ministru, Elisei, care ocupa funcția de director general în cadrul Direcției Generale Energie, va exercita atribuțiile de secretar general, poziție-cheie în arhitectura administrativă a ministerului, responsabilă de coordonarea aparatului intern și de asigurarea continuității operaționale.

Elisei a condus departamentul de energie și resurse naturale de la Deloitte

Numirea a fost făcută la propunerea Ministerului Energiei și cu avizul Agenția Națională a Funcționarilor Publici, în baza prevederilor din Codul administrativ care permit ocuparea temporară a funcțiilor publice vacante din categoria înalților funcționari.

În paralel, premierul a decis și încetarea detașării lui Mihail-Silviu Pocora din funcția de secretar de stat în cadrul Ministerului Energiei. Pocora a ocupat anterior poziția de conducere la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc.

Sorin Elisei are studii în jurnalism și comunicare la Universitatea din București și în management executiv la London School of Business and Finance. Activează în sectorul energetic din 2007, unde a ocupat funcții de conducere la Energy Holding.

Din 2016 a lucrat la Deloitte, unde a ajuns din 2020 director în practica de energie și resurse naturale. A fost implicat și în elaborarea unor studiu privind potențialul industriei offshore din Marea Neagră, atât cea a hidrocarburilor cât și cea eoliană.

