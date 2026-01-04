Ilie Bolojan: Reforma administraţiei începe în ianuarie, bugetul ar putea fi adoptat în februarie

Premierul Ilie Bolojan a declarat că reforma administraţiei ar urma să înceapă chiar din această lună și va viza, pe lângă reducerea cheltuielilor, eficientizarea personalului. Bugetul ar putea fi adoptat în februarie.

„Reforma administraţiei, conform discuţiilor pe care le-am avut în coaliţie, ar urma să se facă în cursul lunii ianuarie, în a doua jumătate a lunii. Iar bugetul ar trebui să îl pregătim începând de săptămâna viitoare şi în luna februarie să-l adoptăm. Reforma administraţiei, pe de o parte, prevede întărirea capacităţii administraţiei de a-şi exercita competenţele, de exemplu, să-şi încaseze impozitele, să menţină disciplina în construcţii, prevede măsuri pentru a descentraliza competenţe, transferuri de active, de terenuri, de clădiri, baze sportive către autorităţile locale, dar prevede şi măsuri care să reducă cheltuielile şi să îi facă mai eficienţi, inclusiv cheltuielile de personal”, a declarat Bolojan, sâmbătă seară, la Digi 24.

Întrebat dacă se vor reduce cheltuielile sau numărul de posturi, Bolojan a explicat că acest lucru variază de la o administraţie la alta.

„Ele diferă de la o administraţie la alta pentru că propunerea este să se reducă actualele grile cu un procent, astfel încât, per total, să avem o reducere de aproximativ 10%. (…) Poate unii se pensionează, poate ai un personal cu sporuri la limita maximă şi vrei să le reduci, dar reducerea cheltuielilor este necesară, pentru că simulările arată situaţii diferite: unele primării, după reducere, vor avea personal mai mic decât nivelul necesar, deci au gestionat bine fondurile, dar altele, cu acelaşi număr de locuitori, depăşesc noua valoare. Acolo unde există surplus, lucrurile nu sunt în regulă”, a spus premierul.

El a precizat că aceasta este singura formulă pe care Guvernul o poate aplica fără a creşte taxe:

„Este singura formulă pe care o putem pune în practică, astfel încât să nu mai creştem taxe sau impozite. Dacă facem aceste reduceri și urmărim politici care să creeze condiţii de dezvoltare, putem continua reducerea deficitului: anul trecut, în jumătate de an, am scăzut deficitul de la 9,4% la 8,4%, și putem reduce cu două puncte procentuale până la 6,4% din PIB. Astfel, plățile pentru dobânzi vor fi mai mici și costul acestora va scădea semnificativ”, a explicat Bolojan.

