Ilie Bolojan: PSD a „intrat în boscheți” și fuge de răspunderea formării guvernului. PNL este pregătit să propună premierul. Un guvern tehnocrat nu ar putea performa

Răspunderea pentru formarea guvernului este la PSD și AUR, dar social-democrații au „intrat în boscheți”, a declarat miercuri premierul interimar, Ilie Bolojan, într-un interviu acordat acordat Digi FM. În ceea ce privește un eventual guvern tehnocrat, Bolojan a spus că acesta nu ar performa, iar PNL nu va lua nicio decizie privind aceast scenariu decât după va vedea care este propunerea de premier, programul de guvernare și componența cabinetului.

”Constat doar că PSD după ce a dărâmat guvernul, iresponsabil aș zice, de trei săptămâni a intrat prin boscheți, nu vine cu o propunere. Ar trebui să se ducă cu o propunere asumată, dar nu o fac dovadă că fug de răspundere”, a declarat Bolojan.

Liberalii nu exclud varianta propunerii lui Bolojan pentru conducerea viitorului Parlament, însă aceastĂ variantă nu ar avea majoritate parlamentară, a mai spus premierul:

”Astăzi, după moțiunea de cenzură, am constatat că PSD a fost capabil să facă o majoritate cu AUR. Răspunderea e la ei să facă guvern. Dacă nu pot proba acest lucru, sigur că ar trebui căutate și alte variante. PNL este un partid responsabil, am analizat serios o astfel de angajare. Cu premierul pe care îl susține PNL, inclusiv cu mine dacă e cazul”.

Întrebat dacă la consultările de la Cotroceni cu Nicușor Dan s-a pus problema să fie din nou nominalizat pentru funcția de premier, Bolojan a precizat: ”O astfel de ipoteză nu a fost discutată, nu are cum să fie prima ipoteză”.

De asemenea, el a explicat, întrebat despre numele care circulă public pentru numirea unui premier independent politic: „Ce vă pot confirma, pentru că am văzut tot felul de nume care sunt avansate, nu s-a discutat despre niciun nume, explicit. Asta vă pot confirma”.

Un premier tehnocrat nu ar putea performa, PNL va decide dacă votează doar după ce va analiza programul și va vedea cine este premierul și care este componența executivului propus

Premierul tehnocrat este una din posibilităţile care au fost evocate în discuțiile de la Cotroceni, în condiţiile în care PSD nu a revendicat încă postul de premier, adăugând că PNL nu va vota un astfel de guvern, dacă miniștrii propuși sunt doar înlocuitori ai social-democraților.

Princiapele declarații pe această temă:

„Ipoteza unui astfel de guvern este una care a fost avansată, de ce, pentru că, în condiţii normale, după ce PSD a dărâmat guvernul din care a făcut parte, făcând, practic, o majoritate parlamentară cu AUR, pentru că nu-şi asumă răspunderea pentru acest lucru, pentru că nu se prezintă aşa cum ar fi normal, să îşi revendice postul de premier, cu care, odată obţinut, ar putea să demonstreze cum poţi să rezolva toate problemele, fără să deranjezi pe nimeni, dar n-au acest curaj şi nici această răspundere. Sigur că, într-o situaţie pe care o avem, în care PSD a dezertat de la răspundere, practic, e una din posibilităţile care au fost evocate”.

Din punctul lui de vedere, după această experienţă de premier de aproape un an de zile, „e greu ca un premier tehnocrat să poată performa”.

În lipsa unui premier politic, asumat și cu autoritate, parlamentarii vor fi tentați să voteze tot felul de inițiative dubioase înregistrate în legislativ, precum propuneri cu scutiri, exonerări, lucruri care implică cheltuieli de la bugetul de stat. „Fără să existe o răspundere politică, toată lumea va fugi de partea de răspundere, dar va vota toate proiectele, propunerile care sună bine şi guvernul ar putea să vină cu un proiect de lege care să fie total schimbat în Parlament şi ne vom trezi cu cheltuieli suplimentare care vor ieşi din orice fel de angajament bugetar”.

„E foarte greu să performezi într-un context politic în care cei care ar trebui să aibă o minimă răspundere nu au niciun fel de răspundere”. „Din păcate, asta s-a întâmplat în aceste 10 luni în care PSD, deşi era în guvernare, prima dată a încercat să fugă de răspundere, jucând rolul opoziţiei din guvernare. În al doilea rând, a încercat să blocheze, trăgând frâna de mână la toate reformele, să le întârzie şi la final, pentru că am încercat să limităm risipa, am ajuns la moţiunea de cenzură. Or, cu asemenea atitudine, e greu de presupus că va funcţiona susţinerea unui guvern tehnocrat”.

Întrebat dacă PNL va vota un guvern tehnocrat: „În condiţiile în care vom avea o propunere de guvern tehnocrat, va trebui să vedem care este premierul propus, care este programul acestui guvern, ce vrea să facă, care sunt miniştrii de bază, pentru că, dacă sunt nişte miniştri, o formulă de surogate ale PSD-ului, cu siguranţă nu vom vota un astfel de guvern, sau dacă e un program de guvernare care nu se bazează pe realităţile noastre, pe problemele pe care le are România şi nu vine cu soluţii la problemele pe care le are ţara”.

