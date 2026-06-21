Ilie Bolojan: PNL nu votează guvernul Veștea – PNL propune două variante de guvern minoritar, cu pact politic național pe 6 luni privind deficitul și PNRR

Ilie Bolojan a anunțat duminică, după prima ședință a noului Birou Permanent Național al PNL, că partidul nu va susține învestitura guvernului premierului desemnat Adrian Veștea și că recomandarea către parlamentarii liberali este să părăsească sala în timpul votului. Liderul PNL a susținut că actuala formulă guvernamentală nu are o majoritate transparentă și asumată în Parlament.

„Având în vedere criza guvernamentală pe care o avem, discuția s-a concentrat pe soluțiile pentru deblocarea acestei crize. În acest sens, considerăm că, în urma congresului PNL de a nu susține un guvern în care nu se regăsește PNL-ul, acest guvern care încearcă să treacă nu are o majoritate transparentă și asumată, așa cum rezultă din aritmetica parlamentară. În această situație, PNL nu va susține o astfel de situație, iar recomandarea către grupurile noastre parlamentare este să părăsească sala în timpul votului. În ceea ce privește soluțiile de deblocare, am aprobat și vom propune atât partenerilor noștri, cu care am discutat și există un acord de principiu pe această temă, dar și președintelui României, soluțiile pe care noi le vedem pentru a debloca în mod transparent situația guvernamentală”, a afirmat Bolojan.

PNL propune un pact politic național pentru deblocarea crizei politice și atragerea banilor din PNRR

Bolojan a spus că, în condițiile în care PNL și-a pierdut încrederea în PSD, nu se mai poate funcționa pe baza unei majorități parlamentare transparente. În acest context, varianta susținută de liberali este un guvern minoritar, dublat de un acord politic național valabil pentru următoarele șase luni.

„Asta înseamnă că, nemaiputând funcționa pe o majoritate parlamentară transparentă – pentru că ne-am pierdut încrederea în PSD –, formula pe care o vedem fezabilă, în condițiile în care PSD nu și-a asumat responsabilitatea formării guvernului, este o formulă de guvern minoritar. Pentru a funcționa un asemenea guvern, e nevoie de un acord politic de tip național, în care, în următoarele șase luni, partidele semnatare să se angajeze că, oricine va fi la guvernare, partidele se angajează că își vor asuma câteva condiții de bază care țin seama de prioritățile noastre și de situația noastră bugetară”, a afirmat Bolojan.

Printre condițiile invocate de liderul PNL se numără adoptarea proiectelor restante din PNRR, menținerea echilibrelor bugetare și continuarea programelor de investiții aprobate anterior. Bolojan a avertizat că nerespectarea angajamentelor privind deficitul și cheltuielile de personal poate duce la corecții semnificative în PNRR.

„Angajamentul oricărui guvern ca, cel mai târziu până la jumătatea lunii iulie, să își asume răspunderea în Parlament pentru toate proiectele din PNRR care nu au fost trecute prin Parlament până în momentul de față. Ele înseamnă o sumă de peste 700 de milioane de euro, sunt bani pe care, orice guvern am avea, ar trebui absorbiți. Al doilea element de bază: păstrarea echilibrelor bugetare. Unul din angajamentele din PNRR presupune păstrarea deficitelor, limitarea și plafonarea cheltuielilor de personal ca pondere din PIB. Orice depășire a angajamentelor înseamnă corecții în PNRR de peste 1 miliard de euro. De asemenea, e programul aprobat în perioada din primăvară, privind susținerea programelor de investiții în România. Am aprobat primul din aceste programe, care au finanțarea prevăzută în acest an și pentru anii următori. Ar trebui aprobate de orice guvern”, a declarat liderul PNL.

Variantele de guvern minoritar înaintate de Bolojan

Președintele PNL a avansat două variante de guvern minoritar: una de centru-stânga și una de centru-dreapta. În ambele scenarii, partidele care nu intră în guvern ar urma să acorde votul de învestitură și să nu depună moțiune de cenzură pentru o perioadă de timp, cu condiția respectării pactului politic convenit.

„În condițiile în care partidele ar semna un astfel de pact național, sunt două ipoteze: ori un guvern minoritar cu PSD, cu partidele care ar dori să facă transparent parte dintr-o asemenea configurație, sau un guvern minoritar PNL-USR-UDMR. Am discutat (cu liderii USR și UDMR) și avem un acord de principiu: dacă președintele României ar opta pentru a încredința un guvern de centru-stânga, cei din centru-dreapta s-ar angaja să voteze la învestitură și să nu depună o moțiune de cenzură, dacă guvernul respectă termenii pactului convenit. Dacă președintele ar opta pentru altă formulă, de centru-dreapta, atunci PSD ar trebui să acorde votul de învestitură. Ar fi un guvern cu susținere și majoritate transparentă, ar evita tensiunile politice pe care le avem în momentul de față – cu siguranță un guvern format în actualele condiții nu poate fi un guvern care să aibă un mandat real în România, în perioada următoare. Vom comunica această poziție inclusiv domnului președinte și, în zilele următoare, în funcție de evoluția situației și de deciziile luate de Parlament în zilele următoare, vom comunica pe această temă”, a conchis Ilie Bolojan.

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