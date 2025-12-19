Ilie Bolojan: Numărul de parlamentari ar putea fi redus cu aproximativ 50

România ar putea reduce numărul parlamentarilor cu aproximativ 50, susține premierul Ilie Bolojan, subliniind că actuala structură legislativă este mai mare decât populația țării.

„Astăzi avem cu 13% mai mulți parlamentari față de populația care este dată la recensământ”, a spus Bolojan, potrivit publicației Cotidianul, precizând că reducerea nu trebuie să afecteze calitatea reprezentanților în Parlament.

Șeful Executivului a explicat că, deși există discuții în coaliție despre diferite formule de reducere, este nevoie de o „masă critică” pentru ca decizia să fie adoptată. „Poți să ai 500 de parlamentari, poți să ai 300, dar calitatea parlamentarilor este foarte importantă. Dacă ar fi în jur de 300 de parlamentari, nu s-ar întâmpla nimic rău”, a adăugat el.

Premierul a subliniat că reducerea ar putea elibera și spațiu în Palatul Parlamentului, însă a avertizat că această schimbare nu va rezolva toate problemele țării.

„Cred că ar funcționa, poate s-ar elibera niște spații prin Palatul Parlamentului. Asta cu siguranță se va întâmpla. Dar acest sistem n-ar rezolva problemele României”, a explicat Bolojan.

Despre procedura de adoptare a acestei modificări, Bolojan a menționat că este nevoie de o înțelegere între partidele din coaliție.

„Noi am susținut reducerea numărului de parlamentari cât mai aproape de 300, de referendum. Dar, discutând în coaliție, am constatat că nu există o înțelegere pe tema asta. Unii susțineau un sistem de 300, dar de a vota majoritar și așa mai departe. Dar nu exista o masă critică. Am constatat că avem o masă critică, și am dat și azi mandat PNL pentru treaba asta, pentru calcularea numărului de parlamentari după datele de la recensământ”, a precizat premierul.

El a reiterat că susținerea reducerii numărului de parlamentari nu reprezintă un merit al unui partid, ci o decizie de responsabilitate politică.

„Va scădea undeva în jur de 50 de parlamentari. Deci din punctul acesta de vedere am fost adeptul nu unor propuneri declarative, care n-au nicio șansă să fie puse în practică, ci o formă de responsabilitate. Dacă susținem asta, atunci eu cred că oamenii care vor să te voteze, vor să-i vadă pe cei care anunță că fac ceva. Atunci când anunț asta, chiar voi face tot ce este posibil să se întâmple și există o probabilitate mare să facă asta”, a explicat Bolojan.

Premierul a mai punctat că încrederea în politică se câștigă greu și că astfel de măsuri concrete pot contribui la consolidarea autorității și credibilității politicienilor. Decizia privind reducerea numărului de parlamentari ar urma să se aplice începând cu anul 2028, după ajustarea structurii Parlamentului conform datelor oficiale de la recensământ.

