Ilie Bolojan: Nu putem să avem în același timp taxe anglo-saxone, asistență socială nordică și comportamente financiare balcanice

România nu poate avea un nivel al taxării pe model anglo-saxon, asistență socială la nivelul statelor din nordul Europei și o comportament financiar balcanic, a avertizat joi premierul Ilie Bolojan, adăugând că acesta este un cocktail Molotov economic care va exploda.

„Toate datele pe care le aveam legate de veniturile bugetului de stat arătau că avem printre cele mai mici venituri ale bugetului de stat din Uniunea Europeană, parte datorită nivelului de taxare redus, parte datorită excepțiilor pe care tot noi le-am introdus și parte datorită evaziunii fiscale. (…) Noi nu putem să avem abordări de tip anglo-saxon la taxe, deci taxele cele mai mici, să avem politici de asistență socială de tip nordic și comportamente balcanice în gestionarea banilor. Ăsta e un cocktail Molotov economic care va exploda și se vede unde am ajuns”, a declarat premierul.

România colectează venituri fiscale de sub 30% din PIB, comparativ cu media UE de aproximativ 40% sau cu state nordice precum Danemarca (44%), Finlanda (42,7%) și Suedia (42,3%).

În acest context, și cheltuielile cu asistența socială din România sunt semnificativ sub nivelurile din țările nordice. Cheltuielile cu protecția socială (care includ pensii, sănătate, alocații și alte beneficii) au fost estimate la 15% din PIB în 2023, potrivit Eurostat, semnificativ sub media UE (de 26,8%) și sub nivelul statelor nordice: Finlanda (32%), Danemarca (28%) și Suedia (27%).

Totodată, economia informală și evaziunea fiscală în România sunt estimate la circa 13,1% din PIB, cel ma ridicat nivel din UE.

Gap-ul de TVA (diferența dintre TVA-ul teoretic de încasat și TVA-ul efectiv colectat) rămâne, de asemenea, cel mai mare din Uniunea Europeană, potrivit datelor Comisiei Europene. În 2023, gap-ul de TVA în România a fost estimat la aproximativ 33–34%, echivalentul a 8,5 miliarde de euro.

