Ilie Bolojan: Lucrările de infrastructură care nu sunt începute astăzi vor începe în 2027 – Spațiul fiscal este complet ocupat de lucrări începute

Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri, într-o vizită pe șantierul Autostrăzii A3, că a convenit ca lucrările de infrastructură care nu sunt începute în prezent să înceapă din 2027, deoarece tot spațiul fiscal al României este complet ocupat de lucrări deja începute.

„Una din problemele majore pe care le avem de rezolvat este supracontractarea pe proiectele de investiții. Am avut peste 28 de miliarde de euro pe PNRR. Și am semnat contracte de 47 de miliarde. Ceea ce face ca finanțarea acestor lucrări să nu fie posibilă. Am convenit cu ministerul Transporturilor ca toate lucrările care nu sunt astăzi începute să înceapă după finalul anului următor. Tot spațiul fiscal pe care îl are România este ocupat în prezent de lucrări începute și și pe acestea trebuie să le eșalonăm. Ordinul de începere a acestor lucrări va fi dat pentru primăvara anului 2027”, a spus Bolojan.

Premierul a menționat că există o intenție a constructorilor să înceapă lucrările pe cheltuiala lor mai repede, pe drumul expres Oradea – Arad.

„Este un proiect important pentru partea de vest a României, dar de a cărui începere nu suntem în situaţia să discutăm în perioada imediat următoare. (…) În condițiile în care între constructori și companie se ajunge la o înțelegere în acest sens, putem să găsim o formulă să înceapă lucrări în cursul anului viitor, dar nu avem posibilitatea să facem plăți anul viitor. Dar dacă constructorii și CNAIR ajung la consens, cu cât proiectele încep și se termină mai repede, este câștig și pentru cheltuieli, că nu mai actualizăm cheltuieli, cât și pentru cei care folosesc infrastructura”, a declarat Bolojan.

Premierul a amintit că ordinul de începere a acestor lucrări pe acest drum expres a fost amânat pentru primăvara anului 2027, având în vedere problemele majore de gestionat privind supracontractarea pe proiectele de investiţii.

