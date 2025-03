Ilie Bolojan la Summitul de la Bruxelles: Mandatul României vizează creșterea rolului Europei în NATO, sprijinirea Ucrainei și creșterea cheltuielilor de apărare pentru susținerea industriei naționale

Președintele interimar al României, Ilie Bolojan, a avut joi, la Bruxelles, în marja Consiliului Extraordinar al liderilor europeni, o declarație de presă în care a anunțat mandatul României, care este axat pe creșterea rolului Europei în NATO, sprijinirea Ucrainei și creșterea cheltuielilor de apărare pentru susținerea industriei naționale de apărare.

„Particip la ședința Consiliul European extraordinar având un mandat care se bazează pe 3 premize. În primul rând susținerea pentru creșterea rolului Europei în menținerea păcii pe continentul nostru. Asta înseamnă dezvoltarea pilonului european în NATO, în așa fel încât să aibă o greutate mai mare, și menținerea parteneriatului cu SUA pentru ca NATO să își consolideze rolul de garant al păcii pe continentul nostru.

A doua premiză este de susținere a Ucrainei în așa fel încât, până la încheierea unei păci și încetare a focului, să existe condiții pentru ca frontul să nu se rupă, pentru că susținerea Ucrainei este o susținere pentru o stabilitate la granițele țării noastre și indirect este o susținere pentru pacea țării noastre.

În ultimul rând, susținerea pentru creșterea cheltuielilor de apărare în așa fel încât, pe baza facilității care este propusă, aceste cheltuieli să nu intre pe partea de deficit și să ne putem susține industria națională de apărare în așa fel încât să consolidăm și acest domeniu important”, a declarat Ilie Bolojan, înaintea începerii oficiale a discuțiilor.

Președintele interimar va mai face declarații după finalizarea Consiliului European.

Pe masa discuțiilor: Apărarea europeană, reînarmarea Europei și sprijinul pentru Ucraina

Liderii europeni discută joi despre modul în care UE poate sprijini în continuare Ucraina și despre principiile care ar trebui respectate în viitor. În acest context, va avea loc un schimb de opinii cu privire la contribuțiile europene la garanțiile de securitate necesare pentru asigurarea unei păci durabile în Ucraina.

Miercuri seară, președintele Franței Emmanuel Macron a anunțat că la Consiliul extraordinar de joi se vor face pași decisivi pentru ca statele UE să își mărească cheltuielile militare fără ca acestea să fie luate în calculul deficitului bugetar.

România susține în continuare Ucraina. Întâlnire Bolojan-Merz

Președintele interimar Ilie Bolojan s-a întâlnit la Bruxelles cu viitorul cancelar german Friedrich Merz, care a venit să se întâlnească cu liderii UE înainte de a-și prelua funcția – negocierile partidului său conservator (CDU) cu social-democrații pentru formarea unui guvern la Berlin sunt în desfășurare acum.

„Mă bucur să îl cunosc pe liderul CDU Friedrich Merz. L-am felicitat pentru victoria importantă în alegerile recente. Am discutat despre modul în care România și Germania pot lucra împreună pentru a face UE mai puternică, mai rezistentă și mai sigură în contextul global actual. De asemenea, am subliniat importanța coordonării eforturilor noastre pentru a ne asigura apărarea și descurajarea. Am discutat despre oportunitățile de intensificare a cooperării bilaterale, inclusiv în domeniul industriei de apărare”, a scris Bolojan pe X.

Planul Sky Shield al Europei

În ceea ce privește planurile Europei pentru asigurarea unui eventual armistițiu în Ucraina, acestea sunt deocamdată în stadiu incipient, cu toate că au fost elaborate mai multe propuneri.

O forță aeriană europeană formată din 120 de avioane de vânătoare ar putea fi desfășurată pentru a proteja cerul de atacurile rusești asupra Kievului și vestului Ucrainei, fără a provoca neapărat un conflict mai larg cu Moscova, potrivit unui plan elaborat de experți militari și citat de publicația britanică The Guardian.

Așa-numitul Sky Shield ar fi o zonă de protecție aeriană condusă de Europa și operată separat de NATO pentru a opri atacurile rusești cu rachete de croazieră și drone asupra orașelor și infrastructurii, zonă care ar putea funcționa ca parte a „armistițiului în spațiul aerian” propus de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, săptămâna asta.

Aceasta ar acoperi cele trei centrale nucleare ucrainene în funcțiune și orașele Odesa și Lviv, dar nu linia frontului sau estul țării.

Printre susținători se numără Philip Breedlove, fost general al US Air Force și comandant suprem al NATO în Europa, și Sir Richard Shirreff, fost general al armatei britanice și comandant suprem adjunct al NATO la începutul deceniului trecut, precum și fostul președinte polonez Aleksander Kwaśniewski.

