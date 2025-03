Ilie Bolojan: La Consiliul European de săptămâna viitoare se va discuta despre apărare și economie – Luni au loc consultări la Guvern

Pe agenda discuțiilor Consiliului European de săptămâna viitoare sunt atât teme de apărare, cât și temel economice, a anunțat vineri preşedintele interimar Ilie Bolojan, adăugând că este obligatorie o consultare între Preşedinţie şi Guvern, o întâlnire în acest sens fiind programată luni.

”Este o chestiune de principiu ca atunci când urmează o ședință a unui Consiliu European în care temele de pe ordinea de zi angajează România pe termen lung sau țin în principal de componenta guvernamentală, pentru că Consiliul European de săptămâna viitoare are atât teme de Apărare, dar și teme care țin de partea economică, partea de competitivitate, de exemplu, partea de preț a energiei, diferite aspecte de genul acesta, este obligatorie o consultare între Președinție și Guvern, în așa fel încât țara noastră să aibă poziții convergente, iar dacă reprezentantul țării noastre, în cazul de față Președintele României, își asumă niște răspunderi, acele lucruri să fie apoi puse în practică de către Guvern, pentru că e o problemă nu de credibilitatea unei persoane, ci pur și simplu de credibilitatea țării noastre”, a spus preşedintele interimar, în cadrul unei conferințe de presă.

El a precizat că săptămâna viitoare, luni este fixată o întâlnire de consultare, în aşa fel încât să se pună de acord pe aceste probleme.

”Săptămâna viitoare, luni, avem fixată o întâlnire de consultare, în așa fel încât să ne punem de acord pe aceste probleme. În ceea ce privește sumele legate de partea de consolidare a Apărării europene, aici lucrurile urmează să fie tranșate în perioada următoare. Anticipez că ar putea fi două categorii de fonduri, cele care sunt gestionate de fiecare țară în parte pentru a-și întări, să spunem, structura de Apărare, pentru proiecte care țin de buna funcționare a Armatei, și a doua componentă, cele care trebuie gestionate integrat, care înseamnă capabilități de tip european, deci de tip mare, unde se vor lua deciziile în perioada următoare vizavi de moduri de abordare. Este evident că aici e vorba de tehnologii complicate care au fost asigurate până în momentul de față, în principal, de Statele Unite ale Americii, și deciziile trebuie luate la nivelul NATO, și vom primi cel puțin mai multe date și vom putea comunica pe această temă în lunile următoare până la Summitul care va avea loc în luna iunie”, a mai spus Ilie Bolojan.

Prezenţa NATO în România este suficientă pentru securitatea ţării

Întrebat dacă România ar trebui să ceară în acest moment amplasarea de focoase nucleare, cum a solicitat Polonia, președintele interimar a apreciat că umbrela NATO și prezența militară actuală sunt suficiente pentru securitatea țării.

”Cred că pentru fiecare țară este importantă securitatea și siguranța ei. Ceea ce s-a făcut din acest punct de vedere în acești ani în România consider că este un lucru bun, și faptul că avem NATO deasupra noastră, că avem bazele militare ale Aliaților, americani și europeni, în țara noastră, sunt condiții care ne asigură o protecție și asigură o pace în România. În ceea ce privește strategii care să ducă la consolidarea apărării țării noastre, cred că orice fel de formulă prin care acest Flanc de Est al NATO este consolidat este un lucru bun, dar, cel puțin în situația de astăzi, cred că ceea ce avem în momentul de față, prezență militară, planuri de apărare NATO, sunt suficiente în momentul de față”, a declarat Bolojan.

Preşedintele Poloniei, Andrzej Duda, aflat pe final de mandat, îndeamnă SUA, într-un interviu publicat joi de Financial Times, să transfere arme nucleare pe teritoriul polonez ca măsură de descurajare împotriva unei viitoare agresiuni ruseşti, o solicitare care va fi probabil percepută la Moscova ca fiind extrem de provocatoare.

CSAT va fi convocat în ultima săptămână din luna martie

CSAT va fi foarte probabil convocat în ultima săptămână din luna martie, a mai anunțat președintele interimar.

”Din discuţia pe care am avut-o cu colegii care gestionează această problemă, CSAT va fi foarte probabil convocat în ultima săptămână din luna martie”, a spus preşedintele într-o conferinţă de presă.

Ilie Bolojan a precizat că, în acest sens, cu câteva zile înainte de şedinţă, va fi pusă la dispoziţie ordinea de zi, el precizând că în principal sunt chestiuni care ţin de partea militară şi pe partea de apărare.

Despre situația economică: Întotdeauna când acţionezi cu spatele la zid, costurile sunt mai mari

România este ”într-o situaţie dificilă” din cauza deficitului bugetar foarte mare şi crede că trebuie acţionat la timp pentru ca problema să nu se agraveze. ”Trebuie să ne reducem cheltuielile, să ne creştem veniturile şi să ducem banii în investiţii”, afirmă Bolojan, precizând că ”întotdeauna când acţionezi cu spatele la zid, costurile sunt mai mari”.

”Nu trebuie înțeles că suntem într-o situație gravă, dar cred că trebuie să recunoaștem că suntem într-o situație dificilă, în sensul în care avem deficite bugetare foarte mari, deci consumăm de mulți ani mai mult decât ne putem permite. În condițiile în care ar apărea o recesiune economică, este evident că am fi în situația în care, pe fondul scăderii veniturilor, am ajunge să nu mai putem funcționa, deci să ne apropiem de o situație așa cum a fost cea pe care am evocat-o. Dar cred că oamenii politici raționali sunt conștienți de ceea ce au de făcut, și am punctat, și subliniez încă o dată, avem nevoie de o stabilitate politică și de o bună guvernare care să mențină controlul deficitelor să reducă cheltuielile statului, să accesăm fondurile europene care ne sunt la dispoziție, pentru că accesarea acestor fonduri și menținerea controlului deficitelor, în afară de faptul că asigură creștere economică, ne mențin și în situația în care ratingul țării noastre este de natură a da încredere investitorilor, creditorilor noștri, dar și companiilor care operează în România”, a mai declarant preşedintele interimar.

Potrivit acestuia, ”o stabilitate politică, în general şi o pace socială sunt condiţii general valabile pentru a merge mai departe şi, de asemenea, nu vom putea evita o reformă a statului, pentru că, fără o reformă a statului doar vom menţine deficitele”.

”Putem face asta în două moduri. Programat, etapizat – asta este varianta bună, exact cum un cetățean se duce la medic și dacă, constată că are probleme de sănătate, se tratează la timp, sau putem să amânăm lucrurile, să credem că ele se vor rezolva de la sine – nu se vor rezolva – și atunci când va apărea o problemă de tipul unei recesiuni economice pe care o vedem că apare, vom fi în situația să acționăm ca în urgență și întotdeauna când acționezi cu spatele la zid, costurile sunt mai mari, problemele sunt mai mari, și e bine să evităm această situație.”, a mai declarat Bolojan.

Despre suspendarea aplicaţiei TikTok, pe perioada alegerilor

Întrebat despre o eventuală suspendare a aplicaţiei TikTok, pe perioada alegerilor, președintele interimar a precizat că, personal, crede că n-ar trebui să ajungem într-o asemenea situaţie radicală.

”Personal, cred că n-ar trebui să ajungem într-o asemenea situație, și toate rețelele să funcționeze. Ceea ce însă cred că este corect este ca, atunci când apare o dezinformare care este evidentă, o știre care nu are niciun fel de suport sau aspecte de campanii electorale care nu sunt marcate, autoritățile care au în responsabilitate supravegherea derulării corecte a campaniei electorale să poată să ia decizii imediate și să fie puse în practică, dar exclusiv pentru acele aspecte și în niciun caz să se ajungă la o astfel de măsură radicală”, a arătat Ilie Bolojan.

