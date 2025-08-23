Ilie Bolojan, la Chișinău: „23 august este o zi nefastă în istorie”, semnificând pactul Ribbentrop – Molotov din 1939

Premierul Ilie Bolojan, aflat sâmbătă în vizită oficială la Chișinău, a declarat că în ultimii 35 de ani gardul de sârmă ghimpată dintre România și Republica Moldova s-a transformat într-un spațiu al speranței, prieteniei și solidarității.

„Există o legătură deosebită și unică între statele noastre. Noi, în această parte de lume, suntem din aceeași vatră, suntem din același sânge. În ultimii 35 de ani, am transformat gardul de sârmă ghimpată într-un spațiu al speranței, al prieteniei și solidarității. Astăzi, firme moldovenești sunt prezente în România și firme românești investesc în Republica Moldova”, a spus Bolojan, într-o conferință de presă comună susținută la Chișinău alături de omologul său Dorin Recean.

El a evidențiat faptul că România a construit în Republica Moldova grădinițe, școli și poduri, a dotat spitale, a restaurat monumente istorice și biserici de patrimoniu. De asemenea, țara noastră „a oferit resurse energetice și a asigurat sprijin” pentru cetățenii moldoveni în perioade de criză.

„Vom continua să fim alături de dumneavoastră, indiferent de vremuri. România respectă suveranitatea și independența Republicii Moldova, fiind partenerul fiecărui cetățean moldovean care își dorește să trăiască într-un stat prosper și liber. Parcursul european este calea către o viață mai bună și către consolidarea libertăților în această țară”, a subliniat Bolojan.

23 august – o zi nefastă în istorie

Șeful Executivului de la București a arătat că 23 august reprezintă „o zi nefastă în istorie”, prin pactul Ribbentrop – Molotov din 1939, pe baza căruia „două regimuri dictatoriale au decis să își impună voința nedreaptă” asupra altor popoare europene.

„Republica Moldova are acum șansa reală să se desprindă definitiv de urmările acestui pact care a plasat-o în sfera de influență a Moscovei și să se alăture popoarelor libere ale continentului nostru în cadrul Uniunii Europene. Aderarea la Uniune înseamnă ancorare în spațiul valorilor democratice, care aduc în sine siguranță și bunăstare. România va susține fără ezitare Republica Moldova, ca un prieten statornic și partener angajat alături de dumneavoastră pe drumul ireversibil către Europa”, a precizat Ilie Bolojan.



Potrivit acestuia, Republica Moldova reprezintă ‘un exemplu de curaj’, deoarece a rezistat ‘presiunilor, șantajului energetic’ și propagandei. Republica Moldova a trebuit să facă față ‘celor mai mari provocări din ultimele decenii, dar a mers cu fruntea sus’, a spus Bolojan.

El a mai precizat că a discutat cu Dorin Recean aspecte care țin de colaborarea economică, de proiectele mari de infrastructură conectivă și de facilitarea tranzitării Prutului.

Dorin Recean: Legăturile dintre oameni nu pot fi distruse „de vremuri sau politicieni”

La rândul său, prim-ministrul moldovean, Dorin Recean, a apreciat că relațiile bilaterale dintre Chișinău și București s-au ridicat „la cel mai frățesc nivel” de când Nicușor Dan a devenit președinte, iar Ilie Bolojan premier.

El a precizat că relațiile bilaterale s-au construit, ani la rând, prin legăturile dintre oameni, și că ele nu pot fi distruse „de vremuri sau politicieni”, ci doar întărite, pentru a asigura rezistența „în fața oricăror provocări străine” și pentru a rezolva problemele cetățenilor.

Oficialul de la Chișinău a mulțumit României pentru că susține Republica Moldova în demersul de a deveni independentă energetic.

„Luăm din România peste 50% din energia electrică, la prețuri avantajoase și construim împreună linii de interconexiune vitală pentru securitatea energetică a Republicii Moldova”, a precizat Recean.

Totodată, el a declarat că autoritățile de la Chișinău contează în continuare pe susținerea României în discuțiile privind cadrul financiar al UE, pentru includerea Republicii Moldova în planificarea bugetară europeană și pentru accesarea cât mai curând a fondurilor de pre-aderare.

„Finalizăm linia Vulcănești – Chișinău la sud și pornim construcția a încă două linii Bălți – Suceava la nord și Strășeni – Gutinaș în centru. Pe lângă podul de la Ungheni, care va fi primul pod rutier permanent peste Prut construit în ultimele șase decenii, avem în plan încă patru poduri noi, care vor face mai ușoară viața călătorilor, dar și a transportatorilor de mărfuri”, a arătat premierul moldovean.

O treime din exporturile R. Moldova ajung în România

Dorin Recean a susținut reducerea timpilor de așteptare la punctele de frontieră, menționând că va fi accelerată implementarea sistemului electronic de programare, astfel încât transportatorii să se înregistreze online.

O treime din exporturile Republicii Moldova ajung în România, fiind vorba despre conductoare electrice, grâu, mobilier sau vinuri.

„Republica Moldova are în România o piață de export foarte importantă. Peste 1.600 de companii cu capital românesc oferă locuri de muncă în Republica Moldova și este important ca toate aceste cifre să crească: schimburile comerciale, număr de locuri de muncă create, număr de companii de succes, care se deschid pe ambele maluri ale Prutului”, a subliniat el.



Premierul a menționat însă că toate aceste aspecte depind de modul în care Republica Moldova își va alege viitorul.

„Moldova are de luat o decizie esențială la toamnă. Și sunt încrezător că neamul nostru va alege ce este mai bine pentru el. Domnule Bolojan, mai avem multe de făcut și nu avem timp de pierdut, am pierdut anterior mult prea mulți ani. Chișinău și București, sunt convins, într-o zi cât mai apropiată, vor sta la masa europeană de decizii pentru viitorul întregului continent”, a conchis el.

