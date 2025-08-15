Ilie Bolojan, interviu în Bloomberg: ”Dacă nu am fi adoptat măsurile de austeritate, în loc de o încetinire economică am fi avut un colaps total”

Premierul Ilie Bolojan a avertizat, într-un interviu acordat agenției Bloomberg News, că țara ar putea intra în incapacitate de plată dacă guvernul nu reduce rapid cheltuielile excesive din ultimii ani.

Ilie Bolojan a declarat că vede următoarele șase luni drept cruciale pentru ca administrația sa să impună o serie de măsuri radicale de austeritate, în ciuda nemulțumirilor publice tot mai mari și a tensiunilor din cadrul coaliției de guvernare.

„Riscul de incapacitate de plată este, într-adevăr, foarte mare după ani de deficite bugetare ridicate”, a spus el. „Dacă nu intrăm pe o cale stabilă, singurul rezultat posibil va fi unul foarte rău.”

Ilie Bolojan a devenit chipul austerității

Bolojan, 56 de ani, fost primar, și-a construit reputația de reformist dur, notează publicația străină. A venit la putere în fruntea unei coaliții formate din patru partide, într-un moment în care țara sa încerca să contracareze ascensiunea extremei drepte și să-și revină după cea mai gravă criză politică de la căderea comunismului, explică jurnaliștii străini. Acum, a devenit chipul austerității și încearcă să convingă cetățenii și aliații politici că nu există altă cale decât reducerea cheltuielilor și luni întregi de greutăți, scriu ei.

Anul trecut, deficitul bugetar al României a crescut la peste 9% din PIB, cel mai ridicat din Uniunea Europeană. Noul guvern a adoptat în iulie un pachet amplu de reduceri de cheltuieli și creșteri de taxe, cu scopul de a aduce deficitul sub 6% anul viitor, pentru a recâștiga încrederea investitorilor și a menține fluxul fondurilor europene.

„Trebuie să luăm toate aceste reforme în succesiune rapidă”, a declarat Bolojan la biroul său din București. „Dacă primul set de măsuri fiscale nu este urmat de alte măsuri corective, vom ajunge înapoi de unde am pornit.”

Prima etapă importantă pentru guvern va fi în octombrie, când UE va evalua planul României de reducere a deficitului.

Agențiile de evaluare financiară urmăresc și ele cu atenție. Bolojan a spus că măsurile sunt necesare și pentru a evita retrogradarea ratingului suveran al României la nivel de „junk” (nerecomandat pentru investiții).

S&P Global Ratings a confirmat cel mai scăzut rating de investiții al țării, cu perspectivă negativă, într-o revizuire neprogramată la sfârșitul lunii iulie. Fitch Ratings ar putea evalua România vineri, iar Moody’s este așteptată să urmeze în septembrie.

„Menținerea acestei coaliții unite până în 2028 și asigurarea stabilității guvernului este singura soluție pentru a depăși următorul an și jumătate.”

Coaliția de guvernare rămâne însă fragilă, partenerii având diferențe majore, mai ales în privința politicilor fiscale.

Aceste tensiuni au escaladat săptămâna aceasta, odată cu cel de-al doilea pachet de austeritate. Social-democrații, cel mai mare partid din coaliție, au anunțat că vor boicota viitoarele ședințe ale coaliției dacă guvernul nu elimină pensiile speciale și dacă reduce finanțarea pentru o autostradă nouă și pentru un program local de dezvoltare controversat.

Bolojan a explicat această decizie ca pe o încercare de a crește eficiența, alocând fonduri doar acelor proiecte din regiunile României care au șanse reale de finalizare.

Este doar un indiciu că menținerea coeziunii coaliției, pe fondul reformelor divizive, va fi un echilibru dificil pentru premier.

„Menținerea acestei coaliții unite până în 2028 și asigurarea stabilității guvernului este singura soluție pentru a depăși următorul an și jumătate dificil și apoi pentru a crea premisele unei reveniri economice”, a spus Bolojan, care conduce și Partidul Național Liberal.

„E greu să te concentrezi pe dezvoltare când stingem focuri diferite în fiecare zi.”

Colaps total

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat săptămâna aceasta că țara trebuie să se pregătească pentru o posibilă recesiune, deoarece guvernul va trebui să reducă și mai mult cheltuielile, inclusiv anumite investiții publice.

Bolojan a apărat majorarea TVA și scăderea fondurilor alocate consumului. Deși aceste măsuri vor duce la o încetinire economică, ele nu se compară cu ce s-ar fi întâmplat altfel.

„Dacă nu le-am fi făcut, în loc de o încetinire am fi avut un colaps total, mai devreme sau mai târziu”, a spus el.

Parte din planurile guvernului pentru a reduce povara fiscală și a stimula investițiile este să permită companiilor de stat din România să atragă fonduri pentru modernizări prin bursă, spune Bolojan.

Pregătirile pentru vânzarea unor pachete minoritare din companii precum Aeroporturile București și furnizorii de energie vor începe în acest an și ar putea avea loc chiar din 2026, potrivit premierului.

Până când și dacă aceste planuri vor reuși, mesajul lui Bolojan este că românii vor trebui să strângă cureaua. El spune că este hotărât să ducă la bun sfârșit reformele amânate de decenii, indiferent de costul personal și politic.

„Ori de câte ori există vești bune de anunțat, apare mereu o mulțime de politicieni dornici să le prezinte”, a spus Bolojan. „Dar când lucrurile merg prost, rămân foarte puțini oameni.”

