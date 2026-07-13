Ilie Bolojan: Economiile de la Cancelaria premierului ar putea finanța un pod sau un pasaj. Reducerea risipei ar însemna sute de investiții anual

Premierul Ilie Bolojan afirmă că economiile estimate la peste 20 de milioane de lei obținute în acest an prin reducerea cheltuielilor Cancelariei Prim-Ministrului ar putea acoperi costul construirii unui pod cu o bandă pe sens sau al unui pasaj rutier suprateran și susține că extinderea unor măsuri similare la nivelul administrației centrale ar permite realizarea a sute de investiții de acest tip în fiecare an.

Într-o postare publicată luni pe Facebook, Bolojan a făcut referire la datele prezentate de șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, privind execuția bugetară a instituției.

„Cheltuielile sunt cam la jumătate față de 2024, iar, extinsă pe tot anul, economia este de peste 20 de milioane de lei, echivalentul a peste 4 milioane de euro”, a afirmat premierul.

Potrivit acestuia, suma reprezintă valoarea unui pod cu o bandă pe sens peste Crișul Repede, la prețurile din anii trecuți, sau a unui pasaj rutier suprateran, în timp ce un pasaj subteran ar costa cu aproximativ 30% mai mult.

Bolojan a susținut că, dacă astfel de economii ar fi fost realizate de-a lungul anilor la nivelul sutelor de autorități centrale, România ar fi putut construi anual „sute de pasaje sau poduri” în numeroase localități sau ar fi putut finanța alte investiții publice.

El a adăugat că există în continuare posibilități importante de reducere a cheltuielilor la autorități și companii publice prin limitarea risipei, dimensionarea corectă a numărului de angajați și contractarea eficientă a lucrărilor și serviciilor publice.

La rândul său, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, a anunțat publicarea datelor privind cheltuielile instituției pentru perioada 2023 – mai 2026, incluzând cheltuielile totale, execuția lunară și reducerile pe categorii de cheltuieli.

Jurca a arătat că România are nevoie de un guvern cu puteri depline pentru implementarea reformelor, accesarea fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și a programului SAFE, însă a subliniat că și un guvern aflat în exercițiul administrării curente poate demonstra responsabilitate în gestionarea banilor publici.

„Suntem conștienți de limite: o cancelarie nu e un minister și sumele acestea sunt modeste la scara bugetului țării. Dar chiar și atunci când nu ai toate uneltele la îndemână, rămâne responsabilitatea de a face tot ce ține de tine pentru promisiunea asumată: mai puțină risipă, mai puține cheltuieli, mai multă eficiență”, a scris acesta.

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