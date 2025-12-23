Ilie Bolojan: E posibilă o fuziune cu Forţa Dreptei şi o alianţă cu REPER

Președintele PNL Ilie Bolojan a declarat că este posibilă o fuziune cu Forţa Dreptei şi o alianţă cu REPER, partide care l-au susţinut pe liberalul Ciprian Ciucu în alegerile pentru Primăria Capitalei.

Întrebat, luni seară, la Antena 3, despre variantele de colaborare cu Forţa Dreptei şi REPER, Ilie Bolojan a declarat că ţine de abilitatea noului primar Ciprian Ciucu de a negocia cu celelalte partide pentru a forma o majoritate în Consiliul General, scrie news.ro.

Totodată, liderul liberal a explicat că este posibilă în viitor o apropiere a PNL de Forţa Dreptei şi REPER.

„Consiliul General al Capitalei este unul pulverizat, cu multe partide, şi e nevoie cel puţin de 3-4 partide ca să faci o masă critică, pentru că deciziile care trebuie adoptate în perioada următoare în Bucureşti nu sunt foarte comode şi fenomenul de asumare a răspunderii va semăna cu cel de la guvern. O colaborare cu grupurile politice care au astăzi consilieri, în afară de cele de tip instituţional cu partidele din coaliţie, înseamnă poate o apropiere sau o fuziune cu Forţa Dreptei, înseamnă poate o alianţă cu cei de la REPER”, a afirmat Ilie Bolojan.

Pe de altă parte, el a apreciat că nu se va ajunge la situaţia în care USR să fie scos de la guvernare, motivând aritmetica parlamentară impune să se ajungă la soluţii de compromis.

„Nu cred că vom ajunge într-o atare situaţie pentru că ştim care este aritmetica parlamentară. Şi aşa cum v-am spus, înţelepciunea ar trebui să ne ducă către soluţii de compromis, în care, sigur, fiecare partid să-şi regăsească elementele doctrinare şi în acelaşi timp să nu uităm niciodată să urmărim interesul public. Dacă ordinea de priorităţi este ţara noastră şi apoi partidele, nu putem să ieşim foarte rău“, a explicat premierul Bolojan.

***