Ilie Bolojan, după discuțiile de la Bruxelles: Până la jumătatea lunii octombrie vom avea o primă listă de proiecte pentru Apărare – Creditul SAFE va degreva bugetul național

Creditul european SAFE va ajuta la degrevarea bugetului național prin acoperirea unei cote importante din angajamentul României pentru majorarea cheltuielilor militare în cadrul NATO, a explicat, miercuri, prim-ministrul Ilie Bolojan, în cadrul unei conferințe de presă.

Potrivit acestuia, din cele 16,6 mld. euro cât este alocarea României pe mecanismul SAFE, 12,5 miliarde sunt cheltuieli directe de apărare, iar restul de puțin peste 4 miliarde sunt alocări pentru transporturi și autostrăzi, pe zona de componentă mixtă pentru mobilitate civilă și militară în direcția Moldova/Ucraina.

Bolojan: Până la jumătatea lunii octombrie vom avea o primă listă de proiecte

”Pe apărare, Comisia Europeană a aprobat pentru România o alocare din programul SAFE de 16,6 miliarde de euro. 12,5 miliarde de euro sunt cheltuieli directe pentru apărare, iar peste 4 miliarde de euro sunt alocări pentru transporturi, pentru componenta mixtă de mobilitate civilă și militară. Până la jumătatea lunii octombrie vom avea o primă listă a propunerilor de proiecte ale României, ca în a doua jumătate a lunii noiembrie să fie avizate propunerile după ce sunt discutate și acceptate de Comisie și în CSAT și la finalul lui noiembrie lista să fie depusă la Comisie, ca să aibă aprobare finală”, a arătat premierul în conferința de presă de la Palatul Victoria.

Potrivit acestuia, creditul pe programul SAFE are 3 efecte majore, atât pe componenta de apărare, pe deficit și pe componenta de transport.

”Pe apărare, România s-a angajat ca cheltuielile să nu coboare sub 2,2% din PIB. Din această sumă, o cotă de aproape 1% este dedicată achizițiilor militare. În următorii cinci ani această cotă va fi acoperită de programul SAFE. Din punct de vedere al deficitului, România primește acești bani ca un credit. Dar are dobânzi de patru ori mai mici, există o perioadă de 10 ani de grație și creditul s-ar rambursa în 40 de ani. Mutarea bugetului de achiziții pentru apărare de pe creditele curente pe acest credit SAFE înseamnă predictibilitate, dobânzi mai mici în următorii ani și câștigarea unei perioade importante necesare echilibrării bugetare”, a explicat Bolojan.

Segmentele de autostradă scoase din PNRR vor fi finanțate prin SAFE

În ceea ce privește transporturile finanțate prin SAFE, premierul a spus că aici cele mai importante proiecte sunt capetele de autostradă dinspre Moldova.

”Pe transporturi, avem propusă o sumă de peste 4 miliarde de euro. Cele mai importante proiecte sunt capetele de autostradă dinspre Moldova. Este vorba de tronsonul Pașcani – Suceva – Siret, care ar lega cele două județe din Nord de Capitala țării. De asemenea, e vorba de tronsonul Pașcani – Iași – Ungheni, care leagă Iașiul și Republica Moldova direct cu autostrada. Cele două proiecte sunt evaluate la peste 3 miliarde de euro și reprezintă cea mai mare parte a acestor propuneri. Fără menținerea lor în programul SAFE nu am fi avut finanțarea ca în următorii 2-3 ani de zile să începem aceste lucrări. Vom face tot posibilul ca aceste două proiecte importante pentru conectivitatea militară și civilă în zona de nord a României să rămână în acest program, așa încât să se poată continua lucrările din primăvara anului viitor pe cele două tronsoane, astfel încât în următorii 2-3 ani să punem spune că Moldova, cel puțin pe componenta Nord-Sud, are infrastructură conectivă”, a declarat miercuri Ilie Bolojan.

